PENDOLARI

C'è anche l'ex ministro alle Infrastrutture del primo governo Conte Danilo Toninelli tra i 18 senatori del Movimento cinque stelle e Liberi e uguali, firmatari di una interrogazione parlamentare indirizzata all'attuale titolare del dicastero, Enrico Giovannini, sui disagi vissuti dai pendolari delle linee ferroviarie Roma Nettuno e Terracina Priverno.

L'attuale ministro, in sostanza, è chiamato a dare risposte a un argomento su cui tre anni fa si sarebbe dovuto occupare lo stesso interrogante. Di certo, con l'arrivo della pandemia i problemi atavici e mai risolti si sono accentuati. Secondo il rapporto Pendolaria 2021, la linea Roma-Nettuno è tra le più frequentate in Italia con 40.000 visitatori al giorno, mentre dal 2012 la Terracina-Priverno è sostituita da un servizio navetta a causa di una frana. Tali tratte «soffrono di grandi carenze strutturali e organizzative che ne riducono le potenzialità e ne scoraggiano l'utilizzo», si legge nell'interrogazione, «incentivando l'uso dell'auto privata, contribuendo così al congestionamento delle vie Nettunense, Appia, Flacca e Pontina». Peraltro, la Roma-Nettuno da Campoleone è composta da un unico binario che impedisce un doppio transito e una frequenza di treni «adeguata a soddisfare la domanda di mobilità». C'è poi il fenomeno del sovraffollamento dei vagoni, consueto «anche quando il servizio viene erogato normalmente».

Inoltre, «le fermate di Torricola e Pomezia sono state chiuse arrecando gravi disagi. In particolare, con riferimento alla fermata di Pomezia, quale centro industriale che ospita migliaia di lavoratori provenienti anche da Aprilia, Anzio e Nettuno, la sua chiusura li ha costretti a cambi estenuanti a Campoleone». Infine, viene fatto evidenziare che «sull'unico binario della Roma-Nettuno non vengono più utilizzati treni a otto vagoni, aggravando ulteriormente la situazione di sovraffollamento».

I 18 firmatari dell'interrogazione chiedono all'attuale ministro «quali iniziative stia mettendo in atto, per quanto di competenza, per superare i disagi mai risolti e per rendere il servizio efficiente».

