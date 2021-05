13 Maggio 2021

IL CASO

In pochi minuti nella zona di Latina Scalo ieri mattina intorno alle 10, si è diffuso il panico. Chi parlava del ritrovamento di una bomba in una casa, chi di un ordigno fabbricato in un appartamento, chi perfino dell'esplosione. I più curiosi si sono affacciati in via Empedocle, zona popolare di Latina Scalo, dove in realtà un ordigno è stato trovato davvero. I vigili del fuoco sono stati allertati da una persona che sul terrazzo condominiale del palazzo in cui vive ha notato un oggetto strano. Appena si è reso conto di trovarsi davanti a un ordigno ha allertato le forze dell'ordine. Si trattava di una bomba a mano di tipo ananas, di vecchi fabbricazione, forse risalente alla seconda guerra mondiale e trovata chissà dove. Immediatamente sono scattate le operazioni per la rimozione dell'ordigno. I vigili del fuoco hanno circoscritto la zona tra tre palazzi con il nastro rosso ed evacuato le 12 famiglie a scopo cautelativo. Il sopralluogo è stato svolto dalla Polizia Scientifica che ha poi lasciato il posto agli artificieri che hanno provveduto alla messa in sicurezza e rimozione della bomba. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 12, ma ora sarà necessario capire come quell'ordigno sia finito sul terrazzo di un condominio e se chi l'ha posizionato lì lo ha fatto per uno scopo preciso. Ad indagare ci penserà la Polizia. L'ipotesi più attendibile sembra essere quella di qualcuno che ha trovato la bomba e ha pensato di nasconderla in un luogo comune del palazzo, circostanza molto pericolosa considerando la densità di popolazione nella zona alle porte di Latina Scalo.

