Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

FORMIA

Ancora incendi devastanti nel sud pontino. Le fiamme hanno interessato questa volta le colline di Formia, in particolare le zone di via Pella ai confini tra la frazione di Castellonorato e Spigno Saturnia e quelle di via del Redentore e via Lapillo sotto il monte Redentore a Maranola. Lungo e difficile il lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta e dei volontari dell'associazione di Protezione civile Ver Sud Pontino, che hanno dovuto operare dalla scorsa notte fino alle prime ore della mattinata di ieri per spegnere le fiamme che, alimentate anche dal vento, hanno distrutto vari ettari di macchia mediterranea e canneti e lambito pericolosamente un'abitazione in via Pella, dove era presente anche una bombola di gas. Il lavoro di vigili e volontari del Ver ha impedito, per fortuna, che il rogo attaccasse anche la casa costringendo gli abitanti ad evacuarla. E ieri vigili del fuoco, protezione civile del Golfo e canadair erano ancora impegnati a spegnere l'incendio di grosse proporzioni che ha provocato danni incalcolabili alle zone collinari tra Itri e Sperlonga, alimentando interrogativi preoccupati sull'origine del rogo, che si sospetta in gran parte doloso. E che ribadisce la necessità non più rinviabile di interventi di controllo più efficaci da parte di Comuni e altri enti competenti, maggiori risorse e, soprattutto, una più intensa vigilanza e, come ha sostenuto nei giorni scorsi anche la direzione del Parco dei Monti Aurunci, l'applicazione di misure più severe da parte degli organi di polizia nei confronti dei piromani, perché «solo un'azione investigativa importante potrebbe portare all'individuazione degli autori di questi atti criminali».

S.Gio.

