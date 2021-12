Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

CORI

Il Comitato civico ha occupato l'aula consiliare del Comune per protestare a causa dell'assenza del medico - dal 20 dicembre - presso il punto di assistenza territoriale. Un episodio che si era già verificato nei giorni scorsi: «Ora il Pat è di nuovo senza medico, e cioè è sostanzialmente chiuso alle esigenze di salute della popolazione, anche se rimane formalmente aperto, 8-20, con il solo personale infermieristico di turno».

Da qui la decisione di occupare l'aula, per sollecitare Comune, Asl e Regione a intervenire. Lo scontro sui punti di primo intervento, trasformati in punti di assistenza territoriale, va avanti da tempo e non sembra avere ancora una via d'uscita.

«Per l'ennesima volta, già la terza in pochi mesi, si evidenzia una palese incapacità gestionale per consentire il regolare e normale svolgimento delle attività del presidio sanitario, e si ripropone un ennesimo caso di disservizio e di interruzione del pubblico servizio, a cui il Comitato Civico dà seguito con un nuovo esposto».

Lo stesso comitato parla di « situazione ormai è di una gravità assoluta» e di «anarchia e arbitrarietà di chi è dirigente del distretto, che oggi gioca sulla salute della gente con l'obiettivo ormai chiaro di distruggere tutto quel che è rimasto come servizi alla salute sul nostro comune di Cori».

