6 Aprile 2021

LE FESTIVITA'

Un'altra Pasquetta in provincia di Latina senza scampagnate per colpa del Covid, ma con tanta voglia di vivere all'aria aperta. Nessuno assembramento registrato da parte delle forze dell'ordine, eppure qualche multa ci è scappata. Da Aprilia a Minturno, tavoli vuoti nei ristoranti aperti solo per asporto, ma a pochi metri di distanza un discreto movimento ordinato, per una semplice passeggiata con o senza il cane, a piedi o in bici, nei giardini o sulla spiaggia.

Unico peccato concesso, a grandi e piccini, il gelato, da leccare in fretta. Presenza isolate sui sentieri del Semprevisa; il paese di Bassiano completamente deserto: alle 13 di ieri c'erano quattro gradi centigradi e qualche colonna di fumo proveniente dai barbeque organizzati nei giardini privati. Multe nel Sud Pontino per auto troppo affollate e mancato uso della mascherina.

NEL CAPOLUOGO

In centro a Latina tanti i residenti che si sono riversati nelle aree verdi, ma senza che si creassero situazioni di assembramento. Ancora una volta Parco San Marco ha rappresentato un'ottima valvola di sfogo anche per i bambini.

Il giardino a ridosso dell'ospedale è risultato più affollato di Parco Falcone-Borsellino o dell'oasi verde Susetta Guerrini, in tanti ormai lo frequentano per fare attività fisica o per insegnare ai bambini più piccoli ad andare in bicicletta o sui pattini. Meta preferita dei latinensi è stata comunque la Marina, con i suoi chilometri di spiaggia che ha consentito attività motoria e sportiva totalmente distanziata.

LOCALITÀ TURISTICHE

La tre giorni di zona rossa ha azzerato le presenze in una delle mete più gettonate del patrimonio artistico e culturale della provincia di Latina: ieri, lunedì dell'Angelo, il complesso abbaziale di Fossanova ha assunto un aspetto spettrale; tutto rigorosamente chiuso. Semideserte le spiagge di Sabaudia e San Felice Circeo, complice anche un vento gelido nonostante il sole. Tutte occupate, invece, le seconde case attorno al promontorio e anche verso Terracina.

Nessun azzardo a Campo Soriano, monumento naturale tra Terracina e Sonnino, storica meta per le scampagnate di Pasquetta e Primo Maggio. Spiagge semideserte anche nel Sud Pontino per la Pasquetta. Soltanto poche persone a passeggiare sul lungomare o sul bagnasciuga e un paio di famigliole con cane e un pallone sul litorale formiano di Vindicio e a Gaeta in località Serapo.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

La provincia di Latina, negli ultimi due giorni di festa, è stata pattugliata in largo e il lungo e dal mare alle colline attraverso un dispositivo interforze organizzato dalla Questura di Latina su input del prefetto Maurizio Falco. Impegnati uomini e donne della Polizia di Stato, delle Polizie Locali di tutte le municipalità, dell'Arma dei Carabinieri e dei carabinieri forestali, della Guardia di Finanza e della Polizia Provinciale.

Disposti controlli a tappeto, lungo le strade, nelle piazze, nei parchi e nelle zone della riviera più frequentate. Comminate sanzioni da parte dei carabinieri a Formia, Gaeta e Castelforte nei confronti di persone sorprese senza mascherina o in troppe sulla stessa auto.

Rita Cammarone

