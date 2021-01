Inizierà questa mattina alle 8.30 lo screening rivolto agli studenti di Terracina che si sottoporranno ai tamponi rapidi antigenici acquistati dall'amministrazione comunale. Fino a ieri erano pervenute circa 500 adesioni dall'inizio delle prenotazioni il 4 gennaio. Inizialmente il drive in doveva essere rivolto soltanto agli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado, poi si è deciso di estendere la possibilità di eseguire i tamponi anche al personale scolastico (dirigenti, insegnanti e personale ATA). «Il quantitativo di tamponi acquistati dal Comune è sufficiente a garantire lo screening al personale che condivide con gli studenti la quotidianità della scuola- ha detto l'assessore alle Politiche Sociali Alessandro Di Tommaso- Pensiamo che questa decisione possa rappresentare un'opportunità gradita e utile a chi vive la scuola insieme ai ragazzi». Oggi, dunque, si comincia, lo stesso giorno in cui già una buona fetta di popolazione scolastica tornerà sui banchi. Proprio questa è stata una delle critiche avanzate alla notizia che il drive in sarebbe coinciso proprio con il rientro a scuola: troppo tardi, è stato il commento di numerose mamme che lo hanno ritenuto praticamente inutile. «Questo Drive in scolastico per il tampone rapido è stato mal digerito dai cittadini per la cattiva informazione, gestione e tempistica- si leggeva ieri sulla pagina Fb del gruppo Drive In a Terracina subito! - Per la gestione del servizio, si comincia dalla modulistica imprecisa ad arrivare alla casella e-mail insufficiente, per non parlare del fatto che l'operazione è stata tardivamente estesa anche a docenti e personale ATA; inizio screening in contemporanea con l'apertura della scuola, si vanifica fortemente l'efficacia dell'operazione nonostante le energie e le risorse economiche investite». Il gruppo ha interessato della cosa il prefetto di Latina «per l'istituzione immediata di un drive in per l'esecuzione dei test molecolari rivolto a tutta la popolazione».

