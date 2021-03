14 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







VENTOTENE

«Trasmettere un messaggio di pace e cooperazione fra i popoli del Mediterraneo in una fase difficile caratterizzata dalla crisi pandemica e dal pregiudizio verso la libera navigazione dei mari».

È la sfida della Carthago Dilecta Est, la regata internazionale organizzata da oltre 20 anni dal Circolo Velico Ventotene, che unisce le due sponde del Mar Mediterraneo, dall'Italia alla Tunisia. I protagonisti della suggestiva impresa che partirà stasera saranno due navigatori in solitario: l'ostiense Matteo Miceli (tra i suoi record, nel 2007 con Biondina Nera fu primatista mondiale in catamarano non abitabile di 6 metri dalle Canarie alle Guadalupe che gli valse il premio Velista dell'anno 2007) e il lombardo Mario Girelli. Con l'imbarcazione ECO 40 partiranno per il Wally Record Ventotene-Cartagine, sulla distanza di 277 miglia e saranno portatori di un messaggio di ecosostenibilità e di completa autosufficienza energetica.

La barca di nuova generazione di Miceli, unica Class 40 totalmente ecosostenibile, ribattezzata ScireMundi, ha all'attivo un giro del mondo senza scalo e ad impatto zero: a bordo solo pannelli solari, generatori eolici e idroturbine in grado di alimentare tutti i servizi senza ricorrere a combustibili fossili.

Si punta a battere il record stabilito nel 2009 in 31h 21'40, sulla distanza di 277 miglia, dal sardo Andrea Mura con l'Open 50 Vento di Sardegna.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA