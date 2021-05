13 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Dieci parcometri privi di collegamento modem per il pagamento della sosta con bancomat e carte di credito. Diversi utenti delle strisce blu a Latina hanno segnalato l'impossibilità di pagare con questi sistemi, su alcuni parcometri del tipo di ultima generazione (quelli più sottili e più scuri per intenderci), piazzati in particolare nel centro storico, tra via Pio VI, piazza San Marco, piazza del Popolo.

In particolare, inserendo la carta, si ottengono in risposta dal display messaggi come carta non riconosciuta o impossibilità di collegamento. Un disagio, che costringe, laddove non si sia dotati neanche dell'app per smartphone, a ricorrere alle monetine.

NUOVI SOLO FUORI

La spiegazione c'è, ma bisogna fare un passo indietro alla vecchia gestione. Alcuni dei parcometri di nuovo tipo furono installati già prima di quella gestione, in capo ad Atral. Ma, osserva oggi l'assessore ai Trasporti e mobilità del Comune di Latina, Dario Bellini, «sono di nuovo tipo ma in un certo senso vecchi. Atral rinnovò un certo numero parcometri, uguali a quelli nuovi, ma 10 di questi non avevano il modem attivato. La nuova ditta che ha oggi la gestione, Sct Group, li metterà in funzione, sono già in corso le verifiche tecniche».

Attualmente la sosta a pagamento nel Comune di Latina è servita da 127 parcometri esistenti in centro e da 35 sul lungomare (che sono posizionati però soltanto per la stagione estiva da giugno a settembre). Dei 127 in centro, 51 sono quelli di ultima generazione, 21 dei quali ereditati dalla precedente gestione di Atral. Questi di ultima generazione sono appunto titolati al pagamento anche con carte di credito, oltretutto in modalità contactless. Accanto a questo metodo, è disponibile anche la app per smartphone, Sosta+ che presenta diverse opportunità di pagamento.

E proprio lo stato, ovvero le condizioni in cui sono stati rilasciati i parcometri al termine della gestione di Atral, ad avere spinto il Comune a chiedere l'escussione della polizza fidejussoria, del valore di 200mila euro, per l'ipotesi di carenza di manutenzione.

Escussione rispetto alla quale la società assicuratrice ha presentato osservazioni, contestando al Comune da un lato il fatto di essersi mosso in ritardo (ma l'amministrazione ribatte che i contratti sono stati prorogati) e dall'altro ha affermato che Comune e Atral dovrebbero compensare, visti i contenziosi in atto.

I VECCHI DA RIMUOVERE

Intanto, sui marciapiedi, accanto a quelli nuovi, ci sono ancora i vecchi parcometri. «La ditta è stata sollecitata alla rimozione - conclude Bellini - aveva chiesto tempo per trovare travertino adeguato, sampietrini e altri materiali che bisogna mettere lì dove vengono tolte le apparecchiature. È un'operazione complessa, dato che le macchinette poggiano su una piastra metallica, rialzata e cementata. Tolta quella, il buco va ripristinato». Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA