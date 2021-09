Domenica 26 Settembre 2021, 05:01

L'OPERA PUBBLICA

È aperto da ieri i il nuovo parcheggio di via Porfiri, alle spalle del Santa Maria Goretti al limitare di parco San Marco. Il nuovo spazio conta 177 posti auto di cui 89 liberi, 80 a pagamento e 8 posti per disabili.

«In seguito all'apertura di questa nuova area di sosta, nel vicino parcheggio di piazzale Ortu è stato possibile riservare 15 posti alle emergenze del servizio ospedaliero» spiegano dal Comune. L'ente spiega che sono previste «piantumazioni di alberi d'alto fusto ai lati del nuovo parcheggio, che verranno effettuate non appena le cominceranno le prime piogge, e verranno ripiantumati anche i 5 alberi che erano stati espiantati per permettere la realizzazione dei lavori». La vera grande novità è che da oggi in poi è vietata la sosta sul marciapiedi di via Porfiri che costeggia il Parco San Marco, trasformato fin qui in un parcheggio di necessità per sopperere alle carenze di parcheggi a servizio dell'ospedale,

Mentre partiranno la prossima settimana i lavori del progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientale del parcheggio a servizio della stazione di Latina Scalo ammesso a finanziamento nell'ambito del percorso attivato dalla Regione Lazio denominato Ossigeno. Il Comune, per una spesa stimata pari a 62.500 euro, eliminerà gli alberi di robinia ormai a fine vita e si occuperà della potatura e della cura di querce, liquidambar, frassini e farnie presenti nell'ampia area. Complessivamente si prevede la messa a dimora di 101 piante e 18 arbusti e la realizzazione di aiuole su viale Marco Aurelio per la messa a dimora delle nuove alberature. L'intervento a carico della Regione è per un importo stimato di 39.500 euro e partirà nel mese di novembre.