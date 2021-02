L'INTERVENTO

Una corona di nuovi alberi intorno all'area gioco per darle ombra; 8 alberi già abbattuti e 18 nuove alberature che saranno sostituite entro la primavera con caratteristiche maggiormente decorative e integrate con l'ambiente circostante. Sono gli interventi in corso sul verde del Parco Falcone e Borsellino di Latina, il polmone principale del centro cittadino, esposti ieri in commissione Ambiente dall'assessore al ramo, Dario Bellini, e dai tecnici di settore. «Ci occupiamo con costanza e regolarità dello sfalcio dell'erba come della potatura dei rami degli alberi, ma anche degli abbattimenti delle essenze a rischio, e ci stiamo apprestando a nuove piantumazioni. Il tutto, con una visione organica». Tra gli otto alberi abbattuti tra novembre e dicembre perché malati o pericolosi, figurano cedri, eucalipti e aceri. Dure però le polemiche da parte dell'opposizione, che aveva richiesto diversi mesi fa la convocazione della seduta per avere un quadro generale di cosa l'amministrazione intenda fare del parco, con particolare riferimento anche alla ventilata ipotesi di eliminare l'asfalto presente sui viali centrali e dello skate park (poi spostato in altro parco). Temi sui quali però Bellini è stato chiaro: «La volontà dell'amministrazione sullo skate park è stata chiara al momento del cambio del progetto e della realizzazione in nuova sede, mentre nel parco Falcone e Borsellino c'è una infrastruttura preesistente, che ha una sua storia e avrebbe le caratteristiche per essere mantenuta e ristrutturata in quanto punto di aggregazione importante. Ma questi sono temi di competenza dei Lavori pubblici». Secondo Oliver Tassi (Misto), relativamente al verde, «manca completamente la programmazione e la pianificazione. La legge prevede che il Consiglio comunale approvi uno specifico Piano del verde, ma ancora non ve ne è traccia». Ma non c'è solo il Parco Falcone e Borsellino, il Comune prosegue con le piantumazioni anche in altre zone della città.

Andrea Apruzzese

