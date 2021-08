Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

La gestione finanziaria dell'Ente Parco del Circeo mostra una assoluta carenza di «politiche dirette a reperire fonti autonome di entrata», in pratica ha una capacità di autofinanziamento inesistente. È questo il giudizio della Corte dei Conti che nei giorni scorsi ha approvato la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di tutti i 23 Enti Parco italiani con riferimento all'anno 2019. I magistrati contabili hanno fatto le pulci anche ai rendiconti dell'ente pontino e alla gestione finanziaria da parte degli organi direttivi riscontrando qualche errore ma soprattutto l'assenza di introiti autonomi. Insomma il Parco del Circeo vive solo ed esclusivamente dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato. Il rendiconto generale 2019, come già i precedenti 2014-2018, è stato approvato dal Presidente e ratificato dal Consiglio direttivo nel luglio 2020, dunque oltre il termine previsto, una circostanza che secondo la Corte «oltre a incidere negativamente sulla regolare gestione contabile, debba essere valutato attentamente dal Ministero vigilante». La gestione finanziaria 2019, ribaltando il dato negativo del 2018 (-656.523 euro), ha registrato un avanzo di 2 milioni e 555mila euro, risultato riconducibile quasi interamente al marcato avanzo della gestione in conto capitale (2milioni e 48mila euro), che aveva chiuso in deficit nel 2018 (- 478.262 euro). Con riferimento alla gestione corrente, i trasferimenti statali ammontano ad 1 milione e 320mila euro e rappresentano il 97,5% del totale delle entrate correnti; tali trasferimenti sono costituiti dal contributo ordinario del Ministero dell'ambiente pari a un milione e 245mila euro cui vanno aggiunti 65mila euro quale contributo straordinario per spese correnti e altri 10mila come contributi per finalità istitutive del parco.

ZERO INCASSI

«La capacità di autofinanziamento dell'Ente scrivono i giudici è inesistente come risulta dalla voce vendita di beni e prestazioni servizi', pari a zero anche nel 2019, come nel 2018. Tra le entrate non classificabili in altre voci si segnalano 13mila euro per proventi da conciliazione ammende. Tale dato - spiegano ancora i magistrati è sintomatico dell'assoluta carenza di politiche gestionali dirette a reperire fonti autonome di entrata, che questa Corte ritiene di dover, come già nei precedenti referti, evidenziare. Le entrate in conto capitale, pari a 2 milioni e 728mila euro registrano un forte incremento rispetto al dato e sono costituite quasi interamente dal contributo ministeriale per gli interventi in materia di clima. Le spese correnti, in diminuzione del 14,3% rispetto al 2018, ammontano ad euro a un milione e 279 euro; la maggiore incidenza è data da quelle per le prestazioni istituzionali (41%), seguite da quelle per il personale (29,6%). «L'Ente dipende per la gestione corrente quasi totalmente dai trasferimenti statali conclude la relazione e la capacità di autofinanziamento è inesistente. Tale dato è sintomatico dell'assoluta carenza di politiche gestionali dirette a reperire fonti autonome di entrata».

Elena Ganelli

