Parte con netto anticipo la procedura per la richiesta di abbonamento per i parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Sabaudia, che entreranno ufficialmente in vigore dal prossimo 1 aprile fino al 30 settembre 2021. Per ottenere il tagliando occorre semplicemente inviare una mail all'indirizzo sabaudia@sispark.it o alla pec sis.sabaudia@pec.it allegando la documentazione debitamente compilata e il bollettino che attesti l'avvenuto versamento. I moduli sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Sabaudia alla sezione per i Cittadini/ Parcheggi a pagamento 2021. La ditta Sis comunicherà poi l'avvenuta predisposizione dell'abbonamento e le modalità per il ritiro del tagliando presso gli uffici siti in via Carlo Alberto 95. Per evitare assembramenti è preferibile effettuare richiesta online. Gli sportelli saranno aperti dal 1° marzo 2021 dalle 8 alle 12.30, dal lunedì al sabato. Obbligatorio esporre il tagliando dell'abbonamento all'interno vettura in maniera visibile. Rimangono invariate rispetto all'anno precedente le tariffe sia per gli abbonamenti che per i ticket. Si pagherà un euro l'ora per la sosta delle auto nel centro urbano e sul lungomare, sia nei giorni feriali che in quelli festivi; 50 centesimi per la mezz'ora. Il biglietto per la sosta dei camper è di 1,50 euro l'ora. Il ticket giornaliero per il lungomare, invece, è di 8 euro, con possibilità di acquisto di un biglietto settimanale per non residenti a 35 euro. Abbonamento annuo per una targa per residenti nel Comune di Sabaudia: 50 euro.

Per residenti a Sabaudia per una targa che documentano l'avvenuto pagamento personale o quale componente di nucleo familiare della Tari dell'anno precedente e annualità pregresse rispetto all'anno di richiesta dell'abbonamento il costo è di 30 euro. L'abbonamento annuo per una targa per non residenti ma iscritto a ruolo Tari è di 150 euro. Per i non residenti ma iscritti al ruolo Tari il costo scende a 90 euro. Abbonamenti mensili a 90 euro. L'abbonamento quindicinale è di 65 euro. In via sperimentale, per il 2021, prevista la sosta gratuita sulle strisce blu per i veicoli elettrici dotati di specifico contrassegno esposto a fronte del versamento di 10 euro. Non vale per le autovetture a propulsione ibrida.

