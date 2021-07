Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

LA VERTENZA

Sciopero venerdì dei dipendenti di Panorama, il supermercato di Latina Fiori che il prossimo 31 luglio chiuderà il punto vendita del capoluogo. A rendere nota la protesta sono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, dopo la convocazione dell'incontro con la direzione del personale dell'Ipermercato di Latina. «La riunione spiegano i segretari Marco Capparelli, Claudia Baroncini e Gianfranco Cartisano - prevede il confronto per attivare un piano sociale, utile a trovare soluzioni meno traumatiche per i lavoratori, vista l'imminente chiusura del supermercato, prevista e confermata per il 31 luglio». Intanto Pam Panorama ha provveduto all'apertura della procedura di Cassa Integrazione per cessazione, presso il Ministero del Lavoro, che ha già convocato le parti per il prossimo 27. «I lavoratori protesteranno pacificamente ed adottando le misure di sicurezza Covid. Si riuniranno nei pressi del gazebo già presente nelle adiacenze dell'ipermercato, e la protesta successivamente si sposterà intorno alle ore 11, in Via Tiberio, per un Sit-in nei pressi della sede dell'incontro tra parte datoriale e parti sociali». L'azienda ha specificato nella pec mail inviata al Ministero e per conoscenza anche al sindaco di Latina, al Prefetto Maurizio Falco e alle sigle sindacali, che si rende necessario l'accesso alla cassa integrazione per la cessazione dell'attività. 74 sono i lavoratori in eccesso, in pratica tutti, tranne il direttore che probabilmente verrà ricollocato altrove. «Stante la prossimità della chiusura si legge nella mail - si rende necessario l'accesso all'ammortizzatore sociale per valutare - durante il periodo come gestire esuberi, insieme a un piano di politiche attive da attuare di intesa con la Regione, vista l'impossibilità scrive l'azienda - di ricollocazione immediata delle maestranze di Latina».

Per svuotare tutto il supermercato i lavoratori verranno impiegati anche per il mese di agosto e dunque la cassa prenderà il via il prossimo settembre. I lavoratori sono molto preoccupati e da settimane lo esprimono con stati di agitazione e proteste, che a quanto pare non sono servite a molto. L'azienda ha deciso da tempo di andare via entro settembre non avendo rinnovato il contratto di affitto con il centro commerciale. Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha già incontrato i sindacati e i dirigenti di Latina Fiori. Aveva richiesto anche la convocazione dell'azienda con cui però non si è riusciti a trovare un dialogo. Resta da capire se ci sarà in futuro la possibilità d ricollocamento per i dipendenti presso chi deciderà di affittare gli stessi locali.

Francesca Balestrieri

