BASSIANO

Dieci panchine a forma di libro nel paese natale di Aldo Manuzio, umanista, inventore del carattere a stampa corsivo, primo editore europeo. Il personaggio storico, considerato il più grande tipografo di tutti i tempi, sarà omaggiato a Bassiano con un percorso culturale e ricreativo basato su elementi di arredo urbano in grado di assolvere più funzioni.

Il progetto si chiama Il paese che vorrei Le panchine e le pietre parlano e risponde al bando regionale per il miglioramento dei piccoli comuni. Le nuove sedute spiega il sindaco Domenico Guidi hanno lo scopo di favorire la socialità (soprattutto di ritrovarla dopo la pandemia Covid), di rendere più attrattivo il piccolo paese con percorsi a tema, di stimolare la lettura e quindi la crescita culturale dei residenti e dei visitatori, oltre che consentire un miglior godimento dei paesaggi storici e naturalistici del territorio.

IL CONTRIBUTO

La delibera è pronta e l'amministrazione comunale ha in programma di chiedere alla Regione Lazio un contributo di 25mila euro che consentiranno non solo l'installazione dei nuovi arredi, caratterizzati dalla sagoma di libro e dall'incisione di frasi di scrittori famosi, ma anche il ripristino di panchine e fioriere comunali andate distrutte. Per quanto riguarda le scritte da incidere sulle panchine a forma di libro precisa il sindaco Guidi saranno scelte dai bambini e dai ragazzi delle scuole. Saranno infatti indetti appositi concorsi per i quali gli studenti partecipanti proporranno una selezione di citazioni; quelle vincenti saranno apposte sulle panchine. Lo scopo è quello di stimolare la curiosità di coloro che useranno la panchina: attratti dalle frasi, speriamo che poi vadano a ricercare l'autore e ad acquistare i sui testi. Vogliamo far riscoprire il piacere di leggere un libro stampato su carta. Le panchine a forma di libro saranno collocati in angoli caratteristici di Bassiano, dal vicolo del bacio si legge nella delibera - all'orizzonte del mare fino a scrutare le bellezze naturali del paesaggio ed odorare i vecchi sapori dei vicoli del paese.

I TEMI

Saranno indicati anche dei temi aggiunge il primo cittadino Abbiamo infatti pensato che parte del percorso possa essere dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, ma anche alla musica, come quella dei liutai operanti nel paese e facenti parte del progetto del Campus degli industriosi artigiani. Vogliamo creare atmosfere uniche, per luoghi di incontro e di confronto. Salotti da utilizzare anche in occasione di eventi e manifestazioni culturali, con la conseguente creazione dell'angolo lettura alla Peddereto - biblioteca Manuzio e Museo delle Scritture di Bassiano'. Per via delle Mura, il sindaco ha ipotizzato la creazione di un angolo per colloquiare con le antiche pietre, rievocando quanto Aristotele soleva fare nell'Antica Grecia tenendo le lezioni in giardino. Ma al di là di ogni dettaglio, il primo obiettivo dell'amministrazione comunale resta quello di portare a casa il contributo regionale necessario.

Rita Cammarone

