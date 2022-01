Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

COMUNE

Alessio Pagliari aderisce al gruppo consiliare della Lega e al Comune di Latina salta l'equilibrio, faticosamente trovato, per le commissioni consiliari.

Ieri doveva essere la giornata buona per l'approvazione definitiva dello schema di commissioni trovato lunedì scorso, e che avrebbe portato a un varo definitivo in Consiglio comunale nella prossima settimana. Un equilibrio salomonico, che vedeva cinque commissioni a testa, per il centrodestra da un lato e per la coalizione del sindaco Damiano Coletta dall'altro; talmente salomonico che in cinque commissioni la maggioranza sarebbe stata di una coalizione e nelle altre cinque dell'altra, con un rapporto di 6 a 5.

Adesso invece, il rapporto delle commissioni passerebbe a 6 a 4 in favore del centrodestra, in virtù del passaggio di Pagliari alla Lega. Un passaggio che la coordinatrice comunale della Lega, Pina Cochi, ha definito «un acquisto importante, in linea con il percorso di radicamento e rinnovamento avviato dalla Lega anche nelle ultime elezioni, teso ad arruolare tra i propri ranghi forze ed energie nuove, portatrici di valori e idee nuove e diverse nel partito e nel Consiglio comunale cittadino che da oggi vede arrivare a sei il numero dei consiglieri dell'assise cittadina».

TRATTATIVE

Nulla è però ancora deciso: ancora in serata, infatti, erano in corso vivaci trattative tra tutti i capigruppo delle varie forze politiche, nel corso delle quali è emersa anche l'eventualità che la Lega possa essere disponibile a votare un presidente Lbc in una delle commissioni, riportando l'equilibrio delle presidenze a 5 a 5.

Solo quello, in quanto in base ai calcoli del numero di consiglieri, il rapporto dei membri in ogni organo non è più 6 a 5 (o 5 a 6), bensì 6 a 4 (o 4 a 6).

CALCOLI

Pagliari era infatti nel gruppo di Latina nel cuore, da cui era uscito alcuni giorni fa per entrare nel misto. Con il suo ingresso nel gruppo della Lega, quest'ultimo arriva a sei consiglieri comunali, esattamente tanti quanti ne ha anche Fratelli d'Italia, mentre Latina nel cuore scende a 4. In base a questa nuova composizione della coalizione di centrodestra, la Lega ha diritto a 20,6 seggi, ovvero 21, tanti quanti FdI; in questo modo, non c'è più un resto da attribuire, arrivando a 110 seggi totali, mentre prima, con i resti, veniva 109 e restava un seggio sano di resti da attribuire.

CAPIGRUPPO AGGIORNATA

La Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Latina era stata convocata ieri pomeriggio per l'approvazione finale del precedente schema, ma esattamente in quel frangente la Lega ha annunciato il trasferimento di Pagliari, evidenziando anche il mutato schema dei numeri. Il presidente del Consiglio, Raimondo Tiero, ha quindi aggiornato la seduta d'urgenza a stamattina, per trovare una nuova quadra. Quella precedente, vedeva commissioni come Urbanistica, Bilancio, Ambiente, Cultura e Università alla coalizione del sindaco Coletta, e Lavori pubblici, Commercio, Trasparenza, Personale e Welfare per il centrodestra. Ora è tutto da rivedere, in quanto, saltati gli equilibri, sono saltate anche le scelte delle deleghe. E per la coalizione del sindaco c'è sempre da risolvere la questione di FI che chiede due presidenze, in virtù del fatto che il gruppo non ha assessori in giunta. La soluzione che era stata individuata era una presidenza di peso al Pd (probabilmente il Bilancio), due a Forza Italia e due a Lbc (Urbanistica e Politiche giovanili). Ma adesso è di nuovo tutto in alto mare.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA