Martedì 4 Gennaio 2022, 05:02

IL DECRETO

Il Tribunale di Latina ha autorizzato la vaccinazione per il Covid 19 della ragazza pontina che da mesi aspettava la somministrazione visto il parere contrario del padre no vax. E' stato accolto - dal collegio formato dal presidente Pier Luigi De Cinti, dal giudice relatore Claudia Marra e dal giudice Tania Monetti - il ricorso presentato dalla madre della giovane nell'ottobre scorso. I giudici hanno attribuito « alla madre la facoltà di occuparsi di tutte le necessarie formalità secondo le indicazioni ministeriali e di sottoscrivere il consenso informato, anche in assenza del consenso dell'altro genitore».

La decisione è stata presa sulla base di tre evidenze. Il certificato rilasciato dal medico di famiglia che attesta che la ragazza è in buone condizioni di salute generale, e che non risulta allo stato attuale, affetta da malattie che possano rendere controindicata la somministrazione del vaccino anti co-covid 19. La volontà espressa dalla minore di vaccinarsi al più presto. Le indicazioni fornite dalla legge 219/2017 (norme in materia di consenso informato) laddove prevedono espressamente che «la persona minore di età ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione» e che «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

Il padre, che è un magistrato no vax, aveva sollevato timori sul rischio di effetti collaterali prodotti dalla somministrazione facendo anche riferimento al decesso di Giulia Lucenti dopo l'inoculazione di una dose Pfizer. I giudici su questo sono stati netti, spiegando che «tuttora non vi è stato alcun accertamento sul nesso di correlazione tra il decesso e la somministrazione del vaccino, dall'aggiornamento nazionale del 7 dicembre 2021 prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità, si evince che in seguito alla contrazione di Covid 19 sono stati registrati 19 decessi nella popolazione con fascia di età 0- 19 e 8 decessi nella fascia di età 12- 15; dati destinati ad aumentare considerando l'incremento di contagi di questi giorni con particolare incidenza proprio nella popolazione minorenne, meno vaccinata». Alla luce di tutto ciò, vista «l'assenza attuale di controindicazioni per la minore», e valutata «la pacifica volontà della minore», hanno ritenuto «che il contrasto tra i genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale in merito all'inoculazione del vaccino a favore della minore, debba essere risolto autorizzando la vaccinazione e attribuendo alla madre la facoltà di sottoscrivere il consenso informato, anche in caso di mancato consenso del padre».

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA