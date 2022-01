Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

Il Comune di Bassiano si prepara a redigere il censimento delle botteghe e attività storiche per l'inserimento nell'elenco regionale istituito dalla legge approvata l'altro ieri dal Consiglio del Lazio. Previsto lo stanziamento di 2,4 milioni a sostegno delle attività di antichi mestieri.

«Questa legge ha commentato ieri il sindaco Domenico Guidi cade a pennello sulla nostra realtà. Da circa un anno e mezzo a Bassiano sono attive otto botteghe. Abbiamo un liutaio, un vetraio, un ceramista, un riparatore di chitarre, un artigiano del ferro, due falegnami e un'esposizione di oggettistica antica i cui titolari effettuano restauri. A breve apriranno altre tre botteghe all'interno delle quali saranno effettuati corsi per aspiranti ceramisti, per riparazioni di mobili e di oggetti in rame. Il laboratorio diffuso che abbiamo creato attraverso l'associazione Campus degli industriosi è particolarmente attivo. Nonostante la pandemia Covid, le botteghe sono riuscite a farsi conoscere in tutta Italia attraendo numerosi visitatori».

Soltanto il liutaio ha portato a Bassiano ha confidato il sindaco oltre 11mila presenze. Abbiamo chiesto conferma al diretto interessato,

Marco Castegini, 51enne di Latina. Come ha fatto a contare i visitatori? «Semplice ha risposto ho un registro all'ingresso della bottega in cui le persone che entrano possono apporre la firma e, uscendo, lasciare un commento».

Si tratta di un registro che custodisce con riservatezza, «perché ha detto c'è di mezzo la privacy». Tra i suoi clienti Pio Spiriti, chitarrista di Claudio Baglioni, il violinista Federico Vozzella e la maestra di viola Cecilia Iacomini. Nomi che il liutaio ci ha fornito con tranquillità, ritenendosi nel caso di questi tre artisti autorizzato. Sul resto è top secret. Ha lasciato intendere che a giorni la sua bottega potrebbe finire in una vetrina esclusiva, senza però in questo momento poter fornire anticipazioni. Staremo a vedere, perché recentemente attorno alla liuteria di Bassiano c'è stato un gran movimento. Castegini, come gli altri industriosi, lavora all'interno di un locale di proprietà comunale affidatogli in comodato d'uso gratuito.

A carico degli artigiani le spese per le utenze. Il 51enne di Latina si è trasferito a Bassiano per la salvaguardia delle tavole con oltre 60 anni di stagionatura.

«L'aria di Bassiano fa buoni i prosciutti ha spiegato e fa bene alle mie tavole. Prima abitavo vicino al mare, a Borgo Sabotino, e il legno risentiva dell'umidità e della salsedine. Ora vivo e lavoro a Bassiano, conosciuto da bambino grazie ai miei nonni che mi ci portavano per spezzare l'aria, e mi trovo benissimo».

Castegini e il sindaco Guidi hanno già riflettuto sull'opportunità della nuova legge regionale ed è maturata una prima idea sulla realizzazione di una scuola per liutai, ma di ampio respiro «che insegni anche altre materie». «L'esperienza delle botteghe a Bassiano ha concluso il sindaco Guidi ci ha dato molte soddisfazioni. E' un progetto ben riuscito e la prossima apertura di tre laboratori lo conferma. Stiamo approfondendo in queste ore la nuova legge regionale, cercando di capirne i meccanismi e le opportunità in modo da poter essere pronti non appena entrerà in vigore il relativo regolamento regionale». Da un punto di vista finanziario la legge, nata per la valorizzazione delle botteghe che oltre ad essere importanti da un punto di vista commerciale lo sono anche per la caratterizzazione che imprimono al tessuto sociale e culturale, prevede lo stanziamento milione di euro per il 2022, e di 1,4 milioni di euro per il 2023.

R. Cam.

