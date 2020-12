Ancora un operatore sanitario vittima del Covid. Nelle scorse ore è morto a 61 anni Alessandro Mercuri, infermiere in servizio presso la postazione dell'Ares 118 di Ardea, sposato, padre di due figlie. Il 4 dicembre era stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per un principio di polmonite ed era risultato positivo. Nei giorni successivi, visto l'aggravarsi delle condizioni, era stato trasferito alla terapia intensiva del Columbus Gemelli di Roma, dove è morto nella notte tra lunedì e ieri. A dare la notizia ai colleghi è stata la figlia maggiore, che aveva seguito le orme paterne nell'ambiente sanitario e che lo aveva reso nonno di un nipotino. I funerali si terranno oggi ad Ardea, celebrati da don Aldo Anfuso. Mercuri, stimato e benvoluto dai colleghi, era infermiere dal 1987 e fino a una decina di anni fa aveva prestato servizio all'Ares 118 di Albano. Poi il trasferimento ad Ardea, dove viveva. Sarebbe andato in pensione ad agosto. La città piange la sua vittima numero 14 e anche la più giovane. «Un altro guerriero infermiere Ares 118, nostro compagno di viaggio in equipaggio, se n'è andato per colpa di questo virus», lo ricorda Stefano, un collega.

