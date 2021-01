© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RITROVAMENTOSono ancora potenzialmente molto pericolosi gli ordigni ritrovati sulla spiaggia di Sabaudia nella giornata di ieri. Il sindaco, Giada Gervasi, ha comunicato che la polizia locale ha rinvenuto sull'arenile, all'altezza della passerella 3, in zona Bufalara, alcuni ordigni bellici inesplosi. Sono state prontamente allertate le autorità preposte ed in particolare la Prefettura ed è stata messa in sicurezza l'area. Si invitano però i cittadini a non sostare nei pressi della zona indicata e a segnalare ogni ulteriore situazione di presunto pericolo ha aggiunto il primo cittadino. Con ogni probabilità le violentissime mareggiate che hanno fustigato il lungomare di Sabaudia nelle ultime settimane provocando un pesante e preoccupante fenomeno di erosione costiera e comportando la scomparsa di molti metri di spiaggia hanno riportato alla luce questi ordigni che erano sepolti lì da tempo oppure potrebbero essere stati trasportati dal mare stesso. Secondo una prima analisi sembrerebbero granate d'artiglieria sparate da cannone o da obice da una nave. Si tratterebbe di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale. Potrebbero contenere tritolo o fosforo. Alcuni degli esemplari rinvenuti sono piegati e questo li rende particolarmente pericolosi. Una volta che vengono sparate queste granate perdono infatti la sicura. È quindi estremamente rischioso avvicinarsi o maneggiarle. Si attende ora l'intervento degli artificieri del 21° genio guastatori di Caserta.