Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Adesione in chiaroscuro alla prima giornata di open day junior organizzata in provincia di Latina per la vaccinazione anti-Covid in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Ieri mattina, poco dopo l'apertura dell'hub ex Rossi Sud alle porte del capoluogo, c'erano già ad attendere la somministrazione del farmaco 113 ragazzi, su una disponibilità di 500 dosi di Pfizer inoculabili senza prenotazione. Nella mattinata l'affluenza è stata buona, tanto che la fila è stata regolata attraverso la distribuzione di numeretti. Ma nel pomeriggio la folla si è diradata, tanto che ad un'ora dalla chiusura delle operazioni 200 dosi sono rimaste nelle fiale. Unica nota positiva è che all'appuntamento, dedicato principalmente ai giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni, si sono presentati anche una decina di docenti ancora non vaccinati. Perché sebbene per la categoria la campagna vaccinale si è svolta a febbraio con la prima dose di Astrazeneca e a maggio con il richiamo, in tanti risultano ancora non immunizzati, al netto dei giustificati, ovvero chi ha contratto il virus ed ha anticorpi ancora a sufficienza. All'Abbvie di Aprilia, dove erano disponibili 250 dosi di Moderna si è registrata una polemica continua. Diversi utenti, già in fila, al momento della somministrazione hanno rifiutato il vaccino perché non Pfizer. Inutili le spiegazioni degli addetti alle operazioni sull'identico principio a mRna dei due farmaci. L'open day è andato invece benissimo a Terracina, organizzato presso l'ospedale Fiorini. Le operazioni si sono svolte nel pomeriggio dalle 14 alle 20. Su 130 dosi di Moderna a disposizione, alle 19.30 ne risultavano assegnate 129 e somministrate 125. Impeccabile l'organizzazione, a fronte di un accesso diretto senza prenotazione. La maggior parte dei ragazzi si sono presentati all'apertura; gli operatori hanno assegnato numeri con invito a ripresentarsi ad un determinato orario. Il bilancio definitivo di questa prima giornata ad accesso diretto per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni e i loro insegnanti sarà reso noto dalla Asl probabilmente nella giornata di oggi, con i report provenienti da tutti gli hub interessati. Oggi avrà luogo il secondo appuntamento: alla Abbvie di Aprilia, dalle 8 alle 20, con altre 250 dosi a disposizione, all'ex Rossi Sud di Latina, sempre dalle 8 alle 20, per altre 500 dosi, presso la Casa della Salute di Priverno, dalle 14 alle 20, per 100 dosi, all'ospedale Fiorini di Terracina, dalle 14 alle 20, per 130 dosi, all'ospedale San Giovanni di Dio, dalle 8 alle 14, per 130 dosi e presso il centro commerciale Itaca, dalle 8 alle 20, per 300 dosi. Si ricorda che i minori dovranno essere accompagnati dai genitori. Intanto la Asl di Latina ha fatto sapere che a partire da domani, lunedì 23 agosto, l'attività del drive-in presso l'ospedale di Fondi verrà rimodulata su due giorni a settimana, il martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 11.30. Si effettueranno tamponi antigenici. L'accesso è regolato da prenotazione obbligatoria.

Rita Cammarone

