11 Marzo 2021

Ieri mattina il comandante Interregionale Carabinieri Podgora, generale di corpo d'armata Carmelo Burgio ha fatto visita al Comando Provinciale dell'Arma «per porgere il suo personale saluto alle varie componenti dell'Arma provinciale, dell'A.N.C. ed ai delegati CO.BA.R. della rappresentanza militare» spiegano da piazza della Libertà. «Le parole espresse dall'alto Ufficiale hanno esaltato, in particolar modo, il valore dell'onestà quale dote essenziale e preziosa che deve contraddistinguere l'operato di ogni appartenente all'Arma dei Carabinieri - si legge in una nota - conseguendone in tal modo, il rispetto e l'autorevolezza dell'Istituzione. Dalla storia della Benemerita bisogna trarre insegnamento, nella consapevolezza che anche nei momenti più difficili e bui, sia possibile ritrovare la compattezza necessaria per riprendere la strada con la giusta fermezza e serenità».

Dopo aver incontrato il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, il procuratore della Repubblica, Giuseppe De Falco e il prefetto Maurizio Falco, il generale ha visitato le Stazioni dell'Arma di San Felice Circeo, Sabaudia e Cori.

