18 Marzo 2021

LA STRUTTURA

Si chiama One Stop Shop ed è un centro servizi realizzato dal Comune di Latina per fornire assistenza a 360 gradi alle persone con fragilità sociali tra cui immigrati extracomunitari che vivono in una condizione di emergenza socio-abitativa. La struttura, aperta ufficialmente martedì mattina in via Don Morosini 12 e affidata alla cooperativa sociale Astrolabio, rientra nell'ambito del progetto LGNet, esperienza a carattere nazionale che coinvolge una rete di 19 Comuni italiani che affrontano concretamente il difficile tema dell'inclusione utilizzando le risorse del Fondo Europeo FAMI. Un servizio all'avanguardia che punta ad offrire risposte diversificate e prestazioni multidisciplinari rispetto ai bisogni emergenziali, dalla mediazione culturale all'assistenza legale, il tutto attraverso la collaborazione di professionisti competenti e un mandato specifico per operare con una presa in carico totale sulle situazioni di vulnerabilità socio sanitarie o di marginalità e discriminazione, anche in via preventiva. Il centro servizi, intitolato a Wangari Maathai, prima donna del continente africano a ricevere il Premio Nobel per aver contribuito alla costruzione della pace e alla difesa dell'ambiente, riunisce infatti differenti professionalità quali l'assistente sociale, lo psicologo, il legale, l'educatore professionale oltre agli operatori socio sanitari e dispone di risorse dedicate, tra cui un'unità mobile e alloggi per l'emergenza.

I servizi e la mediazione vengono prestati da mediatori culturali specializzati che rappresentano le stesse comunità delle quali ci si occupa. Il progetto risponde alla necessità di qualificare e potenziare l'offerta del welfare pubblico per migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, la presa in carico del bisogno e si rivolge prioritariamente agliultimi in diversi ambiti e quartieri della città come il Villaggio Trieste, il Nicolosi e la zona di viale Nervi, soprattutto in questo periodo in cui l'emergenza Covid ha ampliato il disagio in ampi strati della nostra popolazione. Ho sempre creduto che non importa quanto sia scuro il cielo: c'è sempre un po' di rosa all'orizzonte ed è quello che dobbiamo cercare ha scritto Wangari Maathai, Premio Nobel per la Pace nel 2004. «Ed è a lei - spiega l'assessore ai servizi sociali del Comune di Latina Patrizia Ciccarelli - che abbiano voluto intitolare il nuovo Centro Servizi One-Stop-Show». Il servizio è disponibile tutti i giorni nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero telefonico 0773.1740281.

Elena Ganelli

