30 Marzo 2021

L'INDAGINE

Si cercano tracce genetiche di Andrea Tarozzi su alcuni oggetti sottoposti a sequestro nel corso delle indagini sull'omicidio di Erik D'Arienzo, il giovane morto ad agosto dello scorso anno e non a causa delle conseguenze di quello che qualcuno aveva voluto far sembrare un incidente stradale. Il 32enne di Bella Farnia, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di favoreggiamento, è stato convocato per questa mattina presso il Ris dei carabinieri di Roma per un prelievo del Dna necessario ad effettuare una serie di raffronti genetici con tracce rinvenute dagli investigatori.

LE VERIFICHE

Accertamenti irripetibili e non che dimostrano come l'indagine stia procedendo a 360 gradi. Gli esami odierni sono necessari per confrontare il Dna di Tarozzi con le tracce rinvenute su alcuni attrezzi agricolo rinvenuti e sequestrati in un magazzino della casa di Andrea e Fabrizio Moretto, quest'ultimo principale sospettato dell'omicidio di D'Arienzo e ucciso a sua volta con alcuni colpi di pistola sparati alla schiena il 22 dicembre scorso. Tarozzi di fatto abitava con Moretto e sicuramente ha maneggiato quegli oggetti utilizzati per lavori agricoli ma tra i quali potrebbe esserci anche l'arma usata quasi sicuramente da Fabrizio Moretto per uccidere Erik. Secondo quanto emerso dall'autopsia la vittima, deceduta a causa di una serie di ferite da violenta aggressione e non da una caduta accidentale dallo scooter, aveva una frattura cranica che potrebbe essere stata provocata da una cosiddetta arma impropria, un oggetto pesante, un'ascia o una roncola, insomma oggetti di uso comune per che lavora la terra. simile ad un'ascia o una roncola. Su quegli attrezzi si cercano ora tracce del Dna del presunto omicida e, a questo punto, anche di eventuali terze persone che potrebbero essere state coinvolte come Tarozzi e Andrea Moretto. Del resto a portare agli arresti domiciliari Tarozzi, che è assistito dall'avvocato Antonio Orlacchio, sono state proprio le sue dichiarazioni contraddittorie circa la sequenza di quanto accaduto la notte del 30 agosto scorso e gli investigatori sono convinti che lui si trovasse sulla scena del delitto e non invece a casa di Andrea Moretto dove sarebbe arrivato il fratello Fabrizio per avvisarli che c'era stato un incidente a portarli con lui sulla Pontina. Il 32enne ha raccontato di avere fornito la versione dell'incidente stradale avendola appresa da Fabrizio Moretto ma dai tabulati telefonici di quella notte sarebbe stato proprio lui a telefonare al 118 dal luogo dove si trovava Erik D'Arienzo in fin di vita segnalando il rinvenimento del corpo di una persona che era stata da poco investita'. Dagli esami del Ris potrebbero quindi arrivare risposte sulla partecipazione del ragazzo all'aggressione a D'Arienzo.

Elena Ganelli

