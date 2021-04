3 Aprile 2021

Decolla a Bassiano il sistema di raccolta di oli e grassi animali e vegetali esausti messo a punto dal consorzio RenOils, alla base di un protocollo che coinvolge 45 piccoli Comuni laziali con meno di 5mila abitanti. In provincia di Latina, a Bassiano in circa tre mesi sono stati raccolti circa 100 litri di oli esausti, mentre a Lenola il servizio è in fase di allestimento proprio in questi giorni.

«Ancora una volta la comunità di Bassiano ha commentato il sindaco Domenico Guidi ha risposto positivamente alle iniziative ecologiche. Per un piccolo paese di 1.500 abitanti, smaltire correttamente cento litri di olio è tantissimo. Oltre ai due contenitori RenOils (già svuotati una volta) posizionati nei pressi dell'isola ecologica che si trova distante dal centro abitato, abbiamo altri contenitori di altra ditta dislocati nei vicoli e nelle strade del centro urbano. E' un servizio aggiuntivo per invogliare al corretto smaltimento anche chi non è residente ma che viene a Bassiano nel fine settimana nelle seconde abitazioni o in abitazioni in affitto». Per il sindaco di Bassiano l'ottimo risultato del sistema di raccolta RenOils, segnalato ieri a livello regionale da Cristina Avenali, responsabile Piccoli comuni del Lazio, si affianca al successo di altre iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente.

«Credo che questo sia l'unico contributo positivo del Covid ha affermato il primo cittadino del piccolo centro lepino -. Ho notato sin dall'inizio della pandemia che i cittadini si sentono più responsabili verso il territorio e sensibili ai temi della qualità della vita e quindi indirettamente dell'ambiente».

A Lenola, comune aurunco, l'adesione al sistema RenOils sta per essere perfezionato. Il sindaco Fernando Magnifico anticipa che i contenitori per la raccolta degli oli saranno posizionati quanto prima, anche perché è già scaduta una precedente convenzione.

La sfida aperta dalla Regione e dal consorzio RenOils ci ha convintO afferma il primo cittadino -. In questi giorni stiamo approntando anche un sistema di raccolta rifiuti dedicato ai villeggianti che, quando ripartono, non sanno dove gettarli. Li doteremo di tessera con microcip e metteremo a diposizione una struttura mobile nella quale conferire i diversi tipi di rifiuti negli appositi scompartimenti, anche gli oli esausti.

