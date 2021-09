Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Sono partiti ieri nel Lazio, con prima tappa nella Capitale, i primi test salivari per la ricerca del Covid sugli studenti. Oggi sarà la volta di Latina, con la prima delle scuole sentinella individuata nel capoluogo, per proseguire poi con gli istituti Gramsci di Aprilia e Garibaldi di Fondi, che saranno monitorati per l'intero anno scolastico due volte al mese. Gli studenti saranno sottoposti ai test somministrati dal ministero della Salute nell'ambito di una campagna di monitoraggio, ma a questo primo gruppo si aggiungeranno molti altri plessi della provincia che saranno sottoposti ad un analogo screening nel corso della campagna voluta dalla Regione. Nel giro dunque di una settimana dalla ripresa delle lezioni i test salivari arriveranno a toccare anche altre scuole da nord a sud del territorio pontino, che saranno sottoposte a screening a rotazione ogni 15 giorni. La macchina si sta mettendo in moto e, a conti fatti, porterà ogni mese ad effettuare tamponi su un totale 2.200 alunni della scuola primaria di primo e secondo grado (550 ogni 15 giorni nell'ambito delle due campagne di screening). Nella fase di avvio saranno gli operatori della Asl a sovrintendere alle operazioni, successivamente invece i test potranno essere facilmente autosomministrati dalle famiglie che verranno opportunamente informate sulla modalità di utilizzo. Ogni test sarà riconsegnato nell'istituto il giorno successivo ed entro 24 ore potrà essere reso noto il risultato. In questo modo si punta a mettere in campo un'azione preventiva che possa scongiurare il rischio di focolai e di chiusure di interi plessi. Con circa il 98% del personale scolastico vaccinato in tutta la regione e l'immunizzazione che prosegue per la popolazione over 12, lo scudo rispetto al Covid sembra al momento maggiore rispetto all'anno passato.

Intanto i nuovi positivi risultano in calo in tutta la provincia. Il bollettino della Asl ne riportava ieri 12 in soli quattro comuni pontini. Nel dettaglio sono stati accertati quattro casi a Latina e altrettanti ad Aprilia, due rispettivamente a Fondi e Terracina. Il totale dei positivi dall'inizio del mese di settembre è salito a quota 436. Da due settimane però non si registrano nuovi decessi e il report dell'azienda sanitaria non ha segnalato neanche ulteriori ricoveri ospedalieri nelle ultime 24 ore. Sono stati invece 55 i pazienti guariti e 1.976 le somministrazioni di vaccino.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA