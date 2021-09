Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

C'è tempo fino a oggi per tentare di accaparrarsi una delle due borse di studio per un corso di formazione in canto e in recitazione. Si tratta del progetto Io sono Enea in memoria di Fabio Gianfreda, 19enne che ha scosso la città di Latina quando si è tolto la vita ingerendo nitrito di sodio. Da quel giorno la famiglia, insieme ai suoi insegnanti di recitazione e canto, ha deciso di non rendere vano il tragico evento e trasformarlo in qualcosa che avrebbe toccato il cuore di Fabio. «Per 6 anni ha seguito corsi di recitazione e lo hanno definito un attore promettente. Dopo il lockdown si è invece interessato al canto e ha seguito corsi con l'accademia Clap Corsi e Laboratori Arti Performative con la quale abbiamo deciso - dice il padre - di fare qualcosa di bello in sua memoria permettendo a due ragazzi di seguire per un anno gratuitamente le lezioni. Stiamo raccogliendo video di partecipanti che verranno giudicati da una commissione formata da professionisti del settore tra cui Clemente Pernarella, che metterà a disposizione il teatro Fellini di Pontinia». Altre iniziative, sempre in memoria di Fabio, saranno messe in pratica presto. «Abbiamo in mente continua di divulgare tematiche che abbiamo a cuore e che riguardano la sensibilizzazione di genitori e i adolescenti sui pericoli della rete».

