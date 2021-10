Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

TEATRO

L'associazione culturale Matutateatro e il collettivo Teatrale Bertold Brecht sono tra i vincitori del bando regionale che assegna 200 mila euro per la realizzazione della prima annualità dei progetti di tre Officine Culturali e sei Officine di Teatro Sociale. Le officine culturali sono progetti caratterizzati da uno stretto rapporto tra il soggetto che realizza attività di animazione artistica e culturale e la realtà territoriale di riferimento.

QUI SEZZE

«Alcune nostre attività in questo ambito sono già iniziate - spiegano - tra cui il Puntini Fest che ha previsto 15 spettacoli teatrali per bambini e ragazzi tra Bassiano, Priverno e Sezze, tenutosi tra fine agosto e inizio settembre. Non solo, ad agosto si è svolto il Tramonti di pietra: 10 spettacoli in 10 piccoli centri dei lepini, rivisitando testi classici in chiave contemporanea. Si sono tenuti a Segni, Sermoneta, Gorga, Gavignano, Cori, Roccagorga, Maenza, Bassiano, Rocca Massima, Norma. In programma tra novembre e dicembre invece un progetto con le biblioteche di Priverno e Roccagorga con letture e spettacoli dedicati a Dante, il teatro ragazzi presso il Teatro comunale di Priverno, il PollineFest, cioè festival dedicato agli artisti emergenti (under 35) della scena contemporanea, che vuole concentrare il meglio delle primavere teatrali in tre giorni di spettacoli nel centro storico di Sezze a primavera 2022 (4 spettacoli). E poi ancora una stagione teatrale presso il MAT SPazio Teatro di Sezze (6 appuntamenti), spettacoli teatrali per gli studenti del territorio presso il Teatro Comunale di Priverno, laboratori teatrali con bambini, ragazzi e adulti presso il MAT a Sezze e a teatro a Priverno e infine incontri e presentazioni di libri presso il MAT Spazio Teatro a dicembre», concludono da Matutateatro.

QUI FORMIA

«In questo grave momento di pandemia - dice il direttore artistico Maurizio Stammati - l'azione sistemica e capillare delle Officine Culturali della regione Lazio, assume ancora di più un valore e una necessità. Le attività dell'Officina Brecht si articoleranno secondo alcune linee guida: formazione, promozione, produzione ed eventi speciali e coinvolgerà molti comuni da Terracina a Monte San Biagio passando per Campodimele, Formia Itri, Minturno, fino a Ponza e Ventotene. Prevediamo appuntamenti di spettacolo dal vivo, stagioni diversificate per generi ed età ed un'attenzione particolare per le nuove generazioni con i laboratori nelle scuole, una rassegna di teatro per giovani, la scuola di teatro per infanzia, adolescenza e il master rivolto a quei giovani che vogliono effettuare un percorso professionalizzante. Per questo l'azione costante dell'Officina Culturale Brecht vuole estendersi ad altri comuni e territori, moltiplicare il più possibile le azioni, per poter realizzare una rete di servizi culturali in grado di fortificare il senso di comunità»

I PROGETTI

In calendario la Scuola di teatro, masterclass, La nave dei sogni ovvero percorsi formativi e laboratoriali con diversamente abili, Famiglie a teatro, Di poeta in poeta, Parole oltre lo schermo, la Produzione dello spettacolo La fattoria degli animali e molte altre iniziative in programma fino al 2022, come quella di Oltremare Un unico filo di bellezze e meraviglie di borghi che vogliamo rendere visibili come insieme. Borghi che sembrano la sintesi dell'intero Mediterraneo, tutti nella nostra terra.

Francesca Balestrieri

