È stata evacuata ieri mattina la scuola primaria del Gionchetto a Latina a causa di un forte odore di gas avvertito dalle famiglie e dal personale scolastico che ha allertato immediatamente il Comune e i Vigili del fuoco. Gli studenti sono stati ovviamente mandati a casa per far svolgere il sopralluogo ai pompieri in tutta sicurezza. Secondo i primi accertamenti il problema sembra essere stato causato da un vecchio serbatoio di gasolio rimasto inutilizzato dagli anni ottanta, cioè quando è stato cambiato l'impianto di riscaldamento, ma mai eliminato. Nel plesso ieri mattina sono intervenuti anche i carabinieri e l'Arpa, oltre che il servizio manutenzioni del Comune e gli assessori Emilio Ranieri ai lavori pubblici e Gianmarco Proietti alla pubblica istruzione. L'Arpa ora sta facendo ulteriori accertamenti sul serbatoio per poi toglierlo in sicurezza. Un'ordinanza è stata emessa nella serata di ieri e la scuola rimarrà chiusa fino a quando non sarà effettuato lo spurgo e non saranno sistemate altre criticità riscontrate come la sistemazione degli estintori scaduti da qualche giorno e delle luci di emergenza non funzionanti.«Si tratta di un lavoro breve, in pochi giorni e gli alunni potranno tornare in classe in sicurezza», ha spiegato l'assessore Ranieri.

Rimarrà chiusa invece fino al 15 gennaio la scuola dell'infanzia di via Selciatella ad Aprilia, lo ha disposto il sindaco con un'ordinanza a causa di un guasto che non consente il normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Il guasto è stato provocato dalla rottura di una tubazione e sono già iniziati ieri i lavori di riparazione che però hanno bisogno di qualche giorno di tempo. Il sindaco Antonio terra, in accordo con la scuola che fa parte dell'istituto comprensivo Zona Leda, ha deciso di firmare l'ordinanza perché con il freddo di questi giorni sarebbe impossibile mantenere il confort necessario per rimanere in aula e permettere il normale svolgimento delle lezioni.

