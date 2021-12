Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

Obbligo di indossare le mascherine nelle piazze e nelle strade centrali, per contenere il diffondersi del Covid-19. Il sindaco ha firmato l'ordinanza nella tarda serata di mercoledì ed entrerà in vigore dalla mezzanotte di sabato 18 dicembre fino alle 24 del 6 gennaio 2022. La zona con limitazione è compresa tra corso della Repubblica, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Manzoni e piazza Battisti; largo Pellico; piazza 19 Marzo; via Cairoli; piazza Saffi; piazza Amedeo di Savoia; via San Pasquale; largo Risorgimento e piazza Battisti. «Abbiamo riconquistato la normalità a caro prezzo ha detto il sindaco, Valentino Mantini e proprio per questo siamo qui a difenderla con tutti gli strumenti a nostra disposizione. L'invito che rivolgo ancora alla mia cittadinanza, anche in virtù dell'elevato numero dei contagi segnalato oggi dal bollettino della Asl, ben 37 casi, è quello di continuare a rispettare le regole, evitare assembramenti, mantenere il distanziamento, igienizzare frequentemente le mani e proseguire con la vaccinazione. Adoperiamoci tutti insieme per vivere un Natale sereno ha aggiunto Mantini affinché non si abbiano ripercussioni di nessun tipo sul nuovo anno». Un'ordinanza rafforzata dal protocollo d'intesa per l'apertura di un centro vaccinale siglato tra il referente dell'Ucp di San Valentino Giovanni Cirilli, il direttore del Distretto 1 della Asl Belardino Rossi e il direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, con il contributo determinante del Comune di Cisterna che, attraverso l'Ater, ha messo a disposizione i locali e ha adeguato i relativi impianti e le strutture. Apre sabato alle 9 il punto sanitario che sorgerà nel quartiere San Valentino, con accesso da via Giovanni Falcone e da viale Adriatico. Martedì 21 dicembre, sarà possibile prenotarsi direttamente sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Il centro vaccinale territoriale di Cisterna sarà gestito dai medici di base e assicurerà questo servizio in un territorio che ne era totalmente privo. «L'apertura di questo centro è legata al bisogno di limitare i disagi a coloro che intendono proseguire il percorso di vaccinazione e, soprattutto, incentivare i cittadini che a tutt'oggi non hanno effettuato neppure la prima dose ha concluso il sindaco siamo orgogliosi per il risultato che abbiamo raggiunto, lavorando duramente e in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte».

