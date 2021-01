© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOAttacchi dall'opposizione di centrodestra e dai sindacati, ma l'amministrazione comunale di Latina va avanti. Il tema è sempre quello del sito di stoccaggio del secco residuo, identificato non lontano dalla Plasmon. Ieri il senatore Nicola Calandrini di FdI (formazione politica che oggi alle 11 terrà un flash mob accanto al sito) ha duramente attaccato l'amministrazione affermando che «siamo fortemente contrari all'apertura di una nuova discarica a Latina». Calandrini osserva che «la città di Latina paga il fatto di avere una raccolta differenziata tra le peggiori della provincia e sarà quindi quella che produrrà la più grande quantità di rifiuti diretti nel sito di stoccaggio. Infine, non si sono coinvolti i cittadini, né tantomeno è stato coinvolto il Consiglio comunale, il sindaco ha deciso in modo autonomo: ci auguriamo che il sindaco non abbia barattato la disponibilità di un sito per la discarica a Latina con il sostegno del Pd in campagna elettorale». A Calandrini ha fatto eco ieri anche il sindacato Confail, con il segretario Giovanni Chiarato, che ha scritto al Prefetto, Maurizio Falco, esprimendo «profonda preoccupazione per le ripercussioni dal punto di vista occupazionale per una discarica nei pressi della Plasmon, Mapei, e della zona industriale di Sabaudia. Lo stabilimento Kraft Heinz di Latina, che produce alimenti per l'infanzia, negli ultimi anni sta subendo una forte concorrenza ed una diminuzione delle vendite. Temiamo che l'apertura di una discarica vicino al loro sito produttivo possa spingere l'azienda a decidere di delocalizzare. Inoltre la zona individuata ha una forte vocazione agricola, e un'altra categoria che potrebbe essere colpita è la pesca e il suo indotto, dato che il sito individuato si trova a ridosso del canale Rio Martino che sfocia sul litorale Pontino attraversando il Parco Nazionale del Circeo. Infine, ricordiamo che la legittimazione di una o più persone fisiche ad impugnare atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento rifiuti è subordinata all'inevitabile danno che i ricorrenti ricevono nella loro sfera giuridica, in quanto l'impianto riduce il valore economico della proprietà».LA REPLICAL'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, ricorda però che «abbiamo incontrato i sindacati e le loro preoccupazioni sono le nostre, tanto che stiamo per nominare i nostri consulenti per garantire il territorio da situazioni che possano arrecare danni ai lavoratori di un'azienda così importante o ai cittadini che abitano lì». Bellini ricorda che «non è una questione di raccolta differenziata bassa, altrimenti ogni volta che un Comune la alza si dovrebbe spostare il sito. Il 15 marzo partirà il porta a porta e come sempre avviene in questi casi, entro 6-8 mesi quelle zone arriveranno al 70-75% di differenziata. Noi faremo il nostro, con senso di responsabilità, d'altra parte un anno dentro le stanze della Provincia è servito a identificare aree sulla base di sopralluoghi tecnici e valutazioni, e a quella identificazione si deve rispondere. Quel lavoro adesso produce degli impegni e ci aspettiamo l'impegno da parte del sud della provincia a identificare un altro sito».Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA