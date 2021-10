Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:02

LA RIPARTIZIONE

Sono 16 i seggi del Consiglio comunale di Sezze da attribuire all'esito della competizione elettorale per l'elezione diretta del nuovo sindaco, che finirà con il ballottaggio del 17 e 18 ottobre tra Lidano Lucidi e Sergio Di Raimo. Tuttavia, considerando che nessuna delle due coalizioni che sostengono la corsa dei due concorrenti ha superato al primo turno il 50% dei voti totali di lista, è stabilito in base alla normativa vigente che alla coalizione vincente vengano attribuiti il 60% dei seggi disponibili. Nel caso di Sezze, con 16 poltrone da consigliere comunale il 60% corrisponde a 9,6 che arrotondato fa 10. Dunque dieci consiglieri alla maggioranza e sei all'opposizione. L'attribuzione sarà effettuata con il metodo D'Hondt che al momento consente di ipotizzare, sulla base dei voti di lista del primo turno, la composizione di due ipotetici Consigli comunali.

SE VINCE LUCIDI

Nel caso di vittoria di Lucidi, le cui liste hanno totalizzato il 36,62%, i 10 seggi spettanti alla sua coalizione sarebbero ripartiti nel seguente modo: cinque a Identità Setina, quattro a Lucidi Sindaco e uno a Progetto Sezze 2.000. Dei sei posti spettanti all'opposizione, quattro andrebbero alla coalizione del candidato sindaco perdente al ballottaggio, in questo caso Di Raimo, che ne occuperebbe uno. Gli atri tre andrebbero ripartiti nel seguente modo: due a Sezze Futura e uno al Pd. Sempre all'opposizione andrebbero due seggi alla coalizione guidata da Serafino Di Palma, candidato sindaco al primo turno rimasto fuori dal ballottaggio. Un seggio andrebbe di diritto a Di Palma e l'altro a Fratelli d'Italia. Alla candidata sindaco Rita Palombi, in base ai calcoli effettuati, pur avendo raggiunto il quorum non verrebbe assegnato alcun seggio.

SE VINCE DI RAIMO

Nel caso in cui a vincere fosse Di Raimo, la cui coalizione ha totalizzato il 36,86%, dei dieci posti spettanti alla maggioranza quattro andrebbero a Sezze Futura tre al Pd e uno a ciascuna delle altre tre sue liste. Dei sei posti in opposizione, quattro alla coalizione perdente, in questo caso quella di Lucidi. Uno andrebbe al candidato sindaco, due alla lista Identità setina e uno a Lucidi Sindaco. Inalterata rispetto alla prima ipotesi le attribuzioni alla coalizione di Di Palma e all'esclusione di Palombi. In entrambi i casi, i calcoli andrebbero rifatti nell'eventualità si stringessero apparentamenti. Ieri pomeriggio Sezze è rimasta senza connessione internet e quindi l'inserimento dei dati sul portale del Comune relativi alle preferenze è rimasto incompleto.

