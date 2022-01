Martedì 25 Gennaio 2022, 05:02

Nuovo ufficiale per la compagnia di Latina. Si tratta del sottotenente Massimo Ienco (nella foto), di origini campane, classe 1970, subentrato nell'incarico di comandante della sezione radiomobile al tenente Monica Loforese.

Il sottotenente Ienco si è laureato in economia e commercio nel 2002, è sposato e ha due figli.

Si è arruolato nell'Arma nel 1990 ed in qualità di sottoufficiale ha svolto servizio nell'Arma capitolina presso diversi reparti territoriali come le stazioni di Roma Cecchignola, Villa Bonelli, nonché presso la centrale operativa e il Nucleo Radiomobile di Roma.

Inoltre, ha partecipato a diverse missioni all'estero con le Nazioni Unite nei caschi blu.

Prima di approdare a Latina, per il suo primo incarico da ufficiale, ha retto anche il Comando della Stazione di Castel Gandolfo per 7 anni e ha svolto servizio presso il Nucleo Operativo di Roma Piazza Dante.

Subentra nell'incarico al tenente Monica Loforese che, dopo aver comandato proprio la sezione radiomobile di Latina per circa due anni, ha assunto il prestigioso incarico di Comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Latina.

