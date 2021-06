LA PANDEMIA

Con l'apertura di nuovi hub si riorganizza anche la rete vaccinale anti-Covid in provincia di Latina. Chiuso il punto di somministrazione presso la Casa della Salute di via Giustiniano ad Aprilia con l'inaugurazione dell'hub Abbvie a Campoverde, nella città a nord della provincia restano operativi altri tre centri. Si tratta delle strutture private San Michele Hospital, Villa Silvana e Casa di cura Città di Aprilia dove è possibile ricevere la somministrazione del farmaco Pfizer. Gli utenti del comprensorio hanno nelle vicinanze anche le hub di Valmontone e Anzio, per le vaccinazioni Astrazeneca e Johnson&Johnson.

A Formia, parallelamente alla prossima apertura dell'hub presso la sala Ulisse del centro commerciale Itaca si avrà la chiusura del punto di somministrazione Pfizer di Gianola. Il nuovo hub assume una dimensione strategica per il Sud Pontino. La location è facilmente raggiungibile e dotata di parcheggi. Potrebbe costituire anche un facile approdo per i turisti di lungo soggiorno che volessero vaccinarsi in vacanza «qualora come ha precisato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, martedì scorso a Latina saranno disponibili dosi aggiuntive». Rimanendo a Formia, i cittadini avranno a disposizione anche la Casa di cura del Sole, sempre per la somministrazione del farmaco Pfizer, e i locali della Provincia di Latina in via Spaventola allestiti per le inoculazioni del vaccino Astrazeneca. Altro punto di somministrazione Astrazeneca che resta operativo è quello presso l'ospedale Alfredo Fiorini di Terracina, mentre presso il nosocomio di Fondi si continuerà a somministrare Pfizer, così come presso la Casa della Salute di Priverno. Nel capoluogo pontino, dopo il potenziamento dell'hub Pfizer presso l'ex Rossi Sud, ora gestito dalla Croce Rossa, non sono in programma ulteriori cambiamenti. Il farmaco Pfizer continuerà ad essere somministrato anche al centro anziani Vittorio Veneto, all'Icot e alla casa di cura San Marco, mentre il vaccino Astrazeneca al teatro San Francesco di via dei Cappuccini. Dunque, ai 15 centri vaccinali si aggiunge l'ampia rete delle farmacie che questa settimana hanno iniziato a somministrare il farmaco monodose Johnson&Johnson e dei medici di medicina generale che non hanno fatto mancare il loro apporto dall'inizio della campagna vaccinale, ai quali presto si aggiungeranno i pediatri.

Rita Cammarone

