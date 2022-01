Domenica 2 Gennaio 2022, 05:01

SABAUDIA

C'è anche Sabaudia tra le città italiane che hanno ottenuto il finanziamento del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, destinato ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Nella città pontina giungeranno 4.743.400 euro per Re-Think Sabaudia: il progetto di rigenerazione urbana dell'ex Spes per il quale verranno impiegati i fondi del Ministero dell'Interno.

Il Comune cofinanzierà 189.500 euro per la realizzazione del progetto elaborato dall'assessorato al Governo del Territorio e, in particolare, dal dipartimento pianificazione del Comune.

IL PROGETTO

Tre gli interventi previsti. Il primo riguarda la ristrutturazione dell'edificio ex sede della Polizia Portuaria da adibire in parte ad alloggi per ospitare gli atleti durante gli eventi nazionali ed internazionali e in parte destinato ad accogliere locali ed aree polifunzionali per l'organizzazione di corsi di avvicinamento ad attività didattico-educative eterogenee e centri diurni per le categorie fragili.

Per l'ex magazzino dell'area Spes, invece, prevista la realizzazione di una grande spazio polifunzionale a servizio della comunità.

Il terzo intervento, infine, prevede per, l'area denominata Arena del Mare, la realizzazione di una pista di atletica leggera per attività agonistiche, giovanili, universitarie e amatoriali, anche per persone con difficoltà motorie promuovendo in tal modo l'inclusione sociale anche attraverso lo sport. Un progetto, quest'ultimo, elaborato in collaborazione con l'Atletica Sabaudia.

SINDACO E ASSESSORE

«È un risultato sperato che finalmente si concretizza ma soprattutto è il successo e la bontà di un grande lavoro di progettazione realizzato sinergicamente dagli Uffici comunali e dall'Università Federico II di Napoli, nostro partner in questa felice avventura, che ora consentirà di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico per troppo tempo lasciato in balia degli eventi e dell'incuria amministrativa commentano il sindaco Giada Gervasi e l'assessore al Governo del Territorio Pio Tacconi Con questi nuovi fondi ottenuti, si dimostra ancora una volta l'importanza della progettazione e la necessità di avere costanza nel portare avanti gli iter burocratici, anche se questi si rivelano lunghi e articolati. Ottenere circa 5 milioni di euro era un obiettivo ambizioso ma tutti insieme ci abbiamo creduto fin dal primo istante nell'intento di ripensare alcuni luoghi cardine della città».

