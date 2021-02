© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTOLa Migliara 45 presenta già il suo volto imbronciato, davanti al rischio di subire la presenza di un sito di stoccaggio rifiuti ad uso di buona parte della provincia di Latina. Sui balconi e sulle recinzioni delle abitazioni e dei terreni, poco distanti lo stabilimento Plasmon, sventolano lenzuola con su scritto No alla discarica.No alla discarica anche davanti al rudere del podere 985 e del suo fondo di oltre 23 ettari sul quale insistono anche un capannone e altri piccoli manufatti, il tutto finito all'asta fallimentare della società di Ascoli Piceno, la Asfaltronto srl, che lì avrebbe voluto realizzare un centro di movimentazione merci conformemente alla zona industriale, come indicata dal Piano regolatore generale.Perché proprio qui un sito di stoccaggio rifiuti, a gestione pubblica? Ieri mattina il luogo, e non solo questo ma anche i terreni retrostanti la Plasmon di proprietà della multinazionale Heinz, sono stati oggetto di un primo sopralluogo da parte del geometra Giorgio Libralato, incaricato giovedì 4 febbraio dal Comune di Latina insieme al geologo Massimo Amodio, per la verifica della idoneità dei lotti alla realizzazione di una discarica di servizio. Perché le cose vanno chiamate con il loro nome, senza sotterfugi.La discarica di servizio è un obbligo normativo, «previsto nel Piano regionale dei rifiuti e anche in quello provinciale ha commentato Libralato -, necessario alla chiusura del ciclo dei rifiuti». «Perché ogni territorio ha aggiunto il geometra - deve fare la sua parte, riducendo il più possibile i propri rifiuti, puntando al riciclo e al riutilizzo», senza gravare altrove come oggi la provincia di Latina sta facendo costringendo gli operatori del trattamento dei rifiuti, Tmb e impianti di compostaggio, a portare fuori regione gli scarti. La politica sulla individuazione di un sito idoneo è già in ritardo: il Tar il mese scorso ha nominato allo scopo un commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero dell'Ambiente che ha tempo tre mesi. La politica nel tentativo di correre ai ripari, con un commissario già in carica, ha approvato in sede di conferenza dei sindaci l'individuazione di due siti possibili tra quelli indicati dai tecnici della Provincia di Latina, uno nel comune di Latina e l'altro nel Sud Pontino. La speranza è quella di suggerire al commissario una soluzione già pronta per sottrarre il territorio provinciale a scelte d'ufficio.Il sindaco del capoluogo Damiano Coletta ha acconsentito, a patto che mai più sarebbe stata riaperta la discarica di Borgo Montello e che i terreni di Latina, lungo la Migliara 45, fossero sottoposti a perizia da due consulenti di fiducia. Da qui la nomina l'altro ieri di Libralato e Amodio. Carte alla mano, il geometra Libralato ieri mattina non ha perso tempo e ha percorso i perimetri delle due proprietà, a partire da quella ritenuta più appetibile o più a rischio, a seconda dei punti di vista. Del lotto all'asta fallimentare il geometra ecologista ha scrutato i confini con le zone agricole, ma anche con gli argini di Rio Martino, corrugando la fronte. Dietro al vecchio podere, cataste di legnami abbandonati, ma anche un piccolo magazzino ben tenuto. E in effetti il sito si è presentato tutt'altro che in stato di assoluto abbandono. Visibili una recente coltivazione di mais e impianti irrigui. Libralato ha poi effettuato un sopralluogo perimetrale anche attorno alla proprietà della Plasmon, dall'altra parte della Migliara 45 e lungo strada Novella, anche questa a un passo dagli argini di Rio Martino che in parte attraversa il territorio del Parco Nazionale del Circeo. I terreni di Latina indicati dai tecnici della Provincia sono o non sono idonei alla realizzazione di una discarica? Troppo presto per dare una risposta certificata, ma Libralato ha garantito che sarà fatto «un buon lavoro, con la giusta attenzione al territorio per contribuire a dare risposte tecniche che la politica si attende».Rita Cammarone