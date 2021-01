RIFIUTI/1

Carlo Medici crede fermamente nella soluzione condivisa con la maggioranza dei sindaci pontini riguardo i siti di stoccaggio dei rifiuti secchi provenienti da Tmb. Per il presidente della Provincia di Latina, infatti, il percorso tracciato e che ha portato alla decisione di realizzarne uno a Latina e uno a Fondi è l'unico per chiudere il ciclo dei rifiuti a impatto zero e non sarà condizionato dal fattore tempo.

«Neanche con eventuali diverse scelte da parte del commissario ad acta di recente nomina ha affermato Medici Medici sarà possibile realizzare in tempi più rapidi un sito di stoccaggio. Neanche se scegliesse quale luogo ideale una discarica già esistente - nel caso di Latina quella di Borgo Montello - poiché sarebbe necessaria una preventiva opera di bonifica che certo non si fa in pochi giorni».

Il commissario però, vale la pena ricordarlo, è stato nominato a seguito di ricorsi della società Rida Ambiente, gestrice del Tmb di Aprilia, che ha palesato in tutte le sedi di avere urgenza di una discarica di servizio. «Tutti abbiamo fretta ha risposto il presidente -, ma ognuno di noi deve fare i conti con le procedure. Anche molti cittadini attendono per anni un permesso a costruire per realizzare la loro prima abitazione».

Quanto tempo ci vorrà?

«Credo due/tre anni. Ci si deve muovere su due fronti: portare avanti la costituzione dell'Ato rifiuti che interessa i Comuni pontini, procedere ad espropri e organizzare l'area. Non serve un impianto complesso, si tratta di procedere ad un escavo e ad opere di impermeabilizzazione per ospitare rifiuti inerti in attesa di termodistruzione. Tempo massimo di permanenza del secco è dieci anni. Dobbiamo procedere a step. Se il commissario dovesse condividere la nostra proposta, cosa se siamo certi avvenga, si può iniziare subito».

Restando alla mappa disegnata dai tecnici della Provincia è già possibile focalizzare meglio il dettaglio della scelta possibile per il sito di Latina?

«Sì, parliamo di un lotto alle spalle di Orizzonte di una società in fallimento», ha affermato Medici. Si tratta della Asfaltronto srl, con sede ad Ascoli Piceno, il cui terreno pontino (lungo la Migliara 45, a destra lato monti, più o meno all'altezza del bivio di strada Selcella. Ma ancora nulla di definito, poiché il sindaco del capoluogo Damiano Coletta ha subordinato la decisione alla verifica di consulenti di sua fiducia per testare l'effettiva idoneità delle aree individuate dai tecnici della Provincia o di valutare altri siti sfuggiti all'esame istruttorio.

