IL CASO

Pubblicata ieri dal Comune di Latina la determinazione dell'architetto Giuseppe Bondì, dirigente del servizio Ambiente, con la quale è stato conferito un doppio incarico esterno per la valutazione dell'idoneità delle aree ubicate in via Migliara 45 (Borgo San Michele) e in via Monfalcone (Borgo Montello) per la localizzazione delle discariche di servizio previste nel piano provinciale approvato nel 2018. L'atto conferma i nomi dei consulenti già anticipati la settimana scorsa dal sindaco Damiano Coletta, ovvero il geometra Giorgio Libralato e il geologo Massimo Amodio, riservando però compiti diversi. Al primo viene chiesta una relazione finale sull'idoneità dei due siti, al secondo analisi geoambientali di risorse e rischi al fine di incentivare gli investimenti pubblici in questo settore. Perché lo scopo di tutta questa vicenda è quello di realizzare un sito di stoccaggio utile alla chiusura del ciclo dei rifiuti in provincia di Latina, a gestione pubblica dei Comuni afferenti al realizzando ambito territoriale ottimale. La conferenza dei sindaci del 20 gennaio ha individuato a maggioranza due aree, una a Latina lungo la Migliara 45 e una a Fondi in via Pantanello, selezionate in una rosa di opzioni fornite dai tecnici della Provincia. La scelta ha visto contrari i comuni di Fondi e Sabaudia. La soluzione è stata favorita dal sindaco di Latina che, escludendo ragionamenti del tipo «non nel mio giardino», ha dato il suo assenso al sito della Migliara 45 a patto che fosse verificata l'idoneità, con consulenti di fiducia e che fosse messa una pietra tombale sul sito di Borgo Montello, già escluso dai tecnici della Provincia. Ma allora perché il Comune ha chiesto perizia anche sulla discarica di Montello? «Perché la Regione non si è ancora pronunciata sull'esito della conferenza dei servizi relativa alla richiesta di Ecoambiente per nuovi abbancamenti. La perizia sarà un ulteriore peso da porre sulla pietra tombale posta sulla discarica, che deve essere bonificata e passare al post mortem», ha risposto l'assessore all'ambiente Dario Bellini. Il geometra Libralato, già consulente delle famiglie Piovesan in contenzioso con Ecoambiente, è incompatibile? «La perizia di Libralato ha affermato il sindaco Coletta non entra in una dinamica procedurale, ma sarà utile al Comune per l'acquisizione di dati. Ricordo che comunque la scelta su questi argomenti sarà di natura politica». «L'estensione dell'incarico per Montello proprio a Libralato rappresenta un ulteriore segnale di vicinanza ai residenti di via Monfalcone, che per 50 anni sono stati dalla parte giusta», ha aggiunto Bellini.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA