11 Maggio 2021

MARE

Il lungomare di Latina e quello di Sabaudia, il litorale di San Felice Circeo, la spiaggia Cala Nave a Ventotene, quelle di Levante e Ponente a Terracina, l'Arenauta, Ariana, Sant'Agostino, Serapo a Gaeta, Lago Lungo, Bazzano, Ponente, Levante a Sperlonga, a cui si aggiungono la Marina di Minturno e il lungomare di Fondi. Sono le Bandiere Blu ottenute dai Comuni rivieraschi pontini e assegnate ieri dalla Fee (Foundation for Environmental Education) nel corso di un incontro on line. Nove comuni e sedici spiagge, dunque. Alle ormai tradizionali sette bandiere si aggiungono quest'anno anche Fondi e Minturno, le uniche due new entry del Lazio, ed è un traguardo frutto di scelte mirate e volte all'ambiente perchè la Fee ha stabilito quattro parametri e 33 criteri, che indicano quali sono le spiagge più pulite e rispettose dell'ambiente.

«E' davvero una grande soddisfazione apprendere che quest'anno le nostre spiagge hanno guadagnato complessivamente nove bandiere blu - commenta il presidente della Provincia Carlo Medici - Il fatto che nove Comuni pontini possano fregiarsi di questo marchio di qualità dimostra ancora una volta l'enorme potenziale di questo territorio e rappresenta un segnale positivo dopo un anno di restrizioni dovute al Covid, con la speranza che in molti scelgano per la stagione estiva alle porte le nostre spiagge».

Il record spetta a Sperlonga, Bandiera Blu dal 1998. Poi c'è Sabaudia che ottiene il riconoscimento per il ventesimo anno consecutivo. «Il nostro mare è un patrimonio intorno al quale costruire un sistema turistico sostenibile e virtuoso», hanno detto l'assessore all'Ambiente Tiziano Lauri e il consigliere delegato alla sostenibilità Francesca Avagliano.

Latina conferma il vessillo per l'ottavo anno. «Ancora una volta Latina ha dimostrato di essere in grado di esprimere una Marina caratterizzata dalla limpidezza delle proprie acque e da servizi sempre più efficienti. Quest'anno, poi, la Bandiera Blu è ancora più importante in vista di una stagione estiva che, con le dovute cautele e precauzioni, potrebbe dare il via alla ripresa economica del settore turistico sul nostro territorio che ha davvero tanto da offrire», commenta Damiano Coletta. Dello stesso parere anche il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli: «Il riconoscimento non può che essere di buon auspicio per questa prossima stagione estiva che ci auguriamo possa rappresentare un punto di svolta per la ripartenza». L'obiettivo per tutti è avviare o continuare un percorso di crescita. «In occasione della visita a Fondi del presidente della Fee Claudio Mazza, che ha espresso apprezzamento per la città e le sue bellezze naturali e storiche, ho preso nota di alcuni preziosi consigli di cui farò senz'altro tesoro» confida Beniamino Maschietto dopo la prima Bandiera Blu.

Gaeta ottiene il riconoscimento per l'ottavo anno e il perché lo spiega il sindaco Cosmo Mitrano: «La tutela dell'ambiente marino è una delle priorità che ci siamo posti fin da subito perché consapevoli che rappresenta una delle risorse più importanti della nostra città. Un attestato importante che premia soprattutto l'impegno dei nostri cittadini per una Gaeta più pulita e bella». Ma non solo, a Gaeta va anche l'unico riconoscimento del Lazio per gli approdi, alla Base Nautica Flavio Gioia, per il 15esimo anno consecutivo.

Francesca Balestrieri

