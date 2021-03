9 Marzo 2021

L'UDIENZA

Si apre questa mattina davanti al Tribunale militare di Roma il processo a otto sergenti in servizio all'epoca dei fatti presso il 70esimo Stormo dell'Aeronautica di Latina chiamati a rispondere di lesioni pluriaggravate e continuate in concorso tra loro ai danni dell'ex allieva Giulia Schiff, originaria di Mira in provincia di Venezia. Nell'udienza odierna saranno affrontate le questioni preliminari con il deposito degli atti nonché le liste dei testi da ascoltare. La sorpresa maggiore arriva sicuramente dall'elenco che la difesa degli imputati depositerà nella quale figurano anche i nomi di tre astronauti: si tratta di Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e Maurizio Cheli. L'obiettivo della difesa è quello di dimostrare che quelli subìti dalla giovane allieva non furono atti di nonnismo ma che in realtà appartengono ad una consolidata tradizione goliardica da sempre messa in atto per ogni nuovo pilota durante il suo battesimo del volo presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina.

Diverso il racconto contenuto nella denuncia presentata dalla Schiff - assistita dagli avvocati Massimiliano Strampelli e Isidoro Cavaliere - arrivata nel capoluogo pontino nell'aprile 2018 come vincitrice del concorso per allievi ufficiali piloti di complemento e in possesso di un titolo di sergente pilota acquisito presso l'Accademia di Pozzuoli per proseguire la sua formazione militare. L'ex allieva ha raccontato di essere stata sottoposta ad una specie di rito di iniziazione nel corso del quale è stata spintonata, presa a schiaffi, le è stata sbattuta la testa contro l'ala dell'aereo per finire con un lancio in piscina con modalità che lei ha considerato estremamente violente. Di quel giorno c'è anche un filmato già acquisito agli atti del procedimento nel quale Giulia si è già costituita parte civile. La giovane dopo la denuncia è stata espulsa dalla Commissione di attitudine dell'Accademia in seguito ad una serie di provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti e si è vista respingere dal Tar la richiesta di reintegra nell'Aeronautica. Saranno i giudici del Tribunale militare di Roma nell'udienza odierna a decidere se ammettere i tre astronauti come testi della difesa.

Ma per gli otto militari c'è un altro processo aperto: il 5 novembre prossimo infatti sono chiamati a comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina per una citazione diretta da parte della Procura della Repubblica del capoluogo pontino che li ha indagati per violenza privata.

Elena Ganelli

