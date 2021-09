Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

A Sperlonga sono tre i candidati alla fascia tricolore. A partire dal primo cittadino uscente, Armando Cusani, già vittorioso in tre tornate (2001, 2006 e 2016). Sarà appoggiato dalla civica Cusani per Sperlonga, riconducibile al centrodestra. Ai nastri di partenza anche Marco Toscano, negli ultimi cinque anni leader dell'opposizione consiliare e di nuovo in corsa con la lista Sperlonga Cambia, espressione delle forze di centrosinistra. Elementi bipartisan, invece, nel contenitore civico Insieme per Vincenzo Viola sindaco, che affiancherà appunto il chirurgo Viola, l'aspirante outsider di queste elezioni.

ITRI

Si sfidano in tre a Itri per la carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative, tutti sostenuti da una lista civica. Il sindaco uscente Antonio Fargiorgio è appoggiato dalla lista Itri facciamo futuro, composta di moderati di centro e Italia Viva; Giovanni Agresti, già sindaco per tre legislature è appoggiato dalla lista Ripartiamo, che comprende esponenti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega; Giuseppe De Santis, il primo a presentare in mattinata la lista, denominata Una speranza per Itri, appoggiata, tra gli altri, dal Pd, dalla sinistra e dal M5S.

