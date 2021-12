Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

Non gli volevano pagare il caffè che avevano appena preso e lui, per tutta risposta, ha tirato fuori una mazza da baseball che aveva dietro al bancone, li ha rincorsi e picchiati. La consumazione non è stata pagata ugualmente, ma lui adesso ha anche una denuncia per lesioni personali. Si tratta del titolare di un bar del centro del capoluogo, identificato dai carabinieri nel corso di specifici servizi di controllo del territorio.

Sono sei, in tutto, le denunce presentate dai militari dell'Arma nell'ambito dei controlli intensificati secondo le linee guida impartite dal comandante provinciale, colonnello Lorenzo D'Aloia, m a questa ha senza dubbio del singolare. Di fronte a due caffè che gli avventori volevano scroccare, la reazione non è stata certo delle migliori. E utilizzando la mazza, il barista dalla ragione è passato al torto.

Le altre cinque denunce riguardano: un uomo di 32 anni che si è mostrato particolarmente insofferente durante un controllo alla circolazione stradale. Il motivo è stato presto svelato, perché grazie alla perquisizione dell'auto è stato trovato con una balestra completa di 8 frecce con punta in acciaio. Per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, invece, denunciate due persone per complessivi 40 grammi tra hashish e marijuana. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato denunciato perché trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di 33 e 25 centimetri. Ultima segnalazione per guida sotto effetto di stupefacenti e alcol, riscontrata dopo un incidente.

I militari durante il servizio hanno identificato 135 persone e controllato 42 autoveicoli, eseguito 12 perquisizioni, controllato 8 esercizi pubblici. Sono state contestate 14 violazioni di norme al codice della strada, per la mancanza dei documenti di circolazione e guida senza patente o con patente revocata, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, ritirate 2 patente e 1 carta di circolazione.

