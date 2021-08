Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

ANNO SCOLASTICO

L'anno scolastico sta per ricominciare, ma i problemi sono quelli di sempre. A renderlo noto è la Gilda di Latina che specifica: «A quattro settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico è ancora tutto in alto mare per una ripresa delle lezioni all'insegna della continuità educativa e della sicurezza». La coordinatrice della Gilda Insegnanti di Latina, Patrizia Giovannini, guarda al ritorno dietro i banchi con grande preoccupazione, soprattutto dopo l'ultimo incontro con il Ministero dell'Istruzione, tenuto il 30 luglio scorso, durante il quale è stata presentata la nuova procedura informatizzata per le nomine in ruolo e il conferimento degli incarichi a tempo determinato. «La stabilizzazione dei posti attraverso le immissioni in ruolo, che si sarebbe dovuta concludere il 31 luglio - spiega Giovannini - è tuttora in corso. Non sono ancora stati pubblicati i posti disponibili in organico di diritto aggiornati, né è noto l'elenco delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale già di ruolo. E' mancata inoltre l'informativa propedeutica all'avvio delle operazioni per consentire ai docenti una scelta oculata». Nonostante la situazione confusa si vuole usare la piattaforma ministeriale anche per le assunzioni a tempo determinato dalle graduatorie ad esaurimento.

