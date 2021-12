Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:01

Torna anche quest'anno l'appuntamento con il gospel a Latina. Proprio domani, nell'ambito della rassegna Natale Latina, promossa dall'Amministrazione Comunale, nei giardini del Palazzo Comunale arrivano alle 18, Karima & Big Soul Mama, che presentano Xmas Tour 2021, il nuovo show natalizio portato in scena nei più importanti teatri italiani. Anche lo scorso anno i Big Soul Mama furono protagonisti del concerto di Natale, ma in streaming vista l'impossibilità di svolgere concerti in presenza. Quest'anno dunque si riparte, anche con uno spirito nuovo, insieme a Karima, resa famosa dalla trasmissione televisiva Amici e dal musical The Bodyguard. I Big Soul Mama Gospel Choir sono un coro nato a Latina nella metà degli anni novanta e diretto dal maestro Roberto Del Monte e sono inoltre noti per aver collaborato con Tiziano Ferro che proprio con loro ha iniziato il suo viaggio nella musica. Domenica invece alle 11, si terrà Sulle orme di Gianni Rodari - Puppen Theater, con Baraonna e Francesco Bruno Quartet. Gli spettacoli continueranno fino al prossimo 8 gennaio, quando si terrà la notte bianca con anche i negozi aperti fino a mezzanotte.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA