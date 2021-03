25 Marzo 2021

SAN FELICE CIRCEO

Dal potere ammaliatore di Circe al profumo sensuale delle rose. Non solo mare, storia, siti archeologici e mito. San Felice Circeo ora punta sul più bello, regale e vellutato dei fiori.

Il Comune ha infatti intenzione di realizzare nel proprio territorio, con il supporto del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, un roseto diffuso su alcune aree comunali con la volontà di connotare la nota località balneare come un luogo caratterizzato dalla presenza costante delle rose in modo da avere una specifica identità ambientale e turistica durante i mesi di fioritura.

LA COLLABORAZIONE

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale e tra e finalità c'è anche quella di organizzare dei corsi conoscitivi e formativi di allevamento di rosai, con il supporto di docenti qualificati nella materia, sostenendo tale forma di collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale «con interventi di comunicazione sui media, mettendone in risalto gli aspetti culturali, paesaggistici e di miglioramento urbano, a sostegno della valorizzazione ambientale del territorio del Lazio».

Il roseto diffuso interesserà le aree del giardino panoramico di Vigna La Corte, il piazzale San Francesco e le aiuole di piazza Lanzuisi, sede del Municipio e della Pro Loco, nonché l'area archeologica della Villa dei Quattro Venti, sita immediatamente sotto l'area di Vigna La Corte.

LE SPECIE

In questi siti verranno impiantati roseti i più simili possibili a quelli coltivati in epoca romana con il supporto e l'ausilio del personale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

La volontà dell'amministrazione comunale è di organizzare quindi anche corsi sull'argomento, a titolo gratuito se organizzati in forma limitatamente episodica in occasione di particolari eventi di promozione turistica, e, invece, a titolo remunerativo se effettuati in forma organizzata, e a fronte del pagamento di una quota di iscrizione da parte dei partecipanti. Un modo di portare comunque avanti l'iniziativa.

LO SCOPO

Un modo per proporre un'offerta turistica differenziata che possa attrarre categorie di persone diverse e, in questo caso, gli appassionati di botanica e di fiori.

Tra l'altro un modo per destagionalizzare le presenze che solitamente sono concentrate nel periodo estivo garantendo un'attrazione costituita dalla fioritura delle rose nei mesi primaverili ed in particolare a maggio. Un'idea romantica per conquistare un pubblico più vasto attratto non solo dalle bellezze del mare e del territorio, dalla storia racchiusa al Circeo, ma attirato dal profumo delicato ed irresistibile delle rose.

Ebe Pierini

