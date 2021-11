Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

SANITA'

Un dipartimento per la tutela delle fragilità, un'unità ospedaliera complessa per disabili adulti e un'unità ospedaliera semplice per la nutrizione clinica. Sono queste le principali novità contenute nella bozza del nuovo atto aziendale della Asl di Latina, insieme all'accorpamento dell'assistenza domiciliare integrata e della riabilitazione protesica e della gestione unica delle liste di attesa per le Rsa, cure palliative e hospice.

Ieri il documento è stato presentato dalla direttrice generale Silvia Cavalli alla conferenza dei sindaci pontini, presieduta dal primo cittadino del capoluogo Damiano Coletta. L'assemblea si è riunita in presenza presso il Comune di Latina, ma alcuni sindaci hanno preso parte all'importante appuntamento in video da remoto. «Si è trattato di un primo confronto, a cui ne seguiranno altri due ha spiegato a margine la manager della Asl pontina prima dell'approvazione definitiva dell'atto aziendale che dobbiamo considerare come una revisione del precedente». Quella dell'istituzione del dipartimento per la tutela delle fragilità rappresenta un fattore innovativo per la sanità pontina. Faranno parte di questo dipartimento, come Uoc, l'assistenza domiciliare integrata e Rsa, l'oncologia territoriale, la riabilitazione protesica, la farmaceutica territoriale integrativa, la popolazione migrante e mobilità sanitaria, la promozione salute donna e non ultima l'unità disabili adulti, che costituisce una novità nella novità e che rappresenterà un punto di riferimento per quanti usciranno, dopo il compimento del 18esimo anno, dalla Neuropsichiatria infantile. La Uoc disabili adulti era stata sollecitata anche da diverse associazioni che operano in questo campo.

«Questa innovazione consentirà di gestire le fragilità nella loro complessità - ha spiegato la direttrice Cavalli -. Faccio solo un esempio per rendere l'idea. Una mamma ci ha sottoposto il problema di un figlio autistico e diabetico per il quale sarebbe stato più opportuno utilizzare il sensore da applicare al braccio per la misurazione della glicemia anziché procedere alla puntura sul dito. La tipologia di diabete non prevedeva l'assistenza per l'utilizzo del nuovo dispositivo. Ma poi considerando l'altro disturbo abbiamo acconsentito. Questo è il senso di questo dipartimento, considerare le fragilità da quelle fisiche a quelle mentali e oltre nella loro complessità».

Faranno parte di questo dipartimento anche le Isole Pontine, le terapie del dolore e le cure palliative e la medicina penitenziaria, come unità ospedaliere semplici. Altra novità è rappresentata dalla nutrizione clinica, un'unità ospedaliera semplice, che avrà sede presso il Goretti di Latina e che andrà a gestire tutti i pazienti che necessitano di nutrizione artificiale domiciliare. E poi anziché due diverse gestioni per l'assistenza domiciliare integrata e altre e due per la riabilitazione protesica, a nord e nel centro-sud della provincia, il nuovo atto aziendale prevede accorpamenti. «Si tratta di uniformare il servizio su tutto il territorio con standard più elevati», ha voluto precisare la dottoressa Cavalli. Mentre le liste di attesa per le Rsa, le cure palliative e hospice avranno una gestione unica. Si tratta di un passaggio molto trasparente ha precisato la direttrice generale della Asl di Latina. Per quanto riguarda la rete ospedaliera il nuovo atto aziendale non presenta modifiche rispetto all'attuale situazione. Oggi, intanto, la Asl presenterà, alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del suo assessore alla sanità Alessio D'Amato, il progetto del nuovo ospedale del Golfo, mentre per quello di Latina ci vorrà la fine di novembre. «A Formia entriamo nel vivo, con la gara per il progetto esecutivo. Sarà realizzato dall'Inail a fronte di un finanziamento dello Stato di 85 milioni di euro. A fine mese organizzeremo un evento anche a Latina per la presentazione del piano di fattibilità che abbiamo recentemente approvato», ha anticipato la dottoressa Cavalli sottolineando che per gli ospedali di Terracina e Fondi si andrà verso una graduale ristrutturazione.

Rita Cammarone

