Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

GLI EVENTI

Teatro, musica, cinema: tanti gli appuntamenti a Latina e dintorni per trascorrere il tempo libero di questo ultimo fine settimana di novembre. Si parte stasera con il secondo appuntamento del cineforum : Incontra Cinema-Mondi a confronto, gestito dalla cooperativa Astrolabio e dal Comune di Latina , nell'ambito del progetto LGNet. Alle 20:30 presso il presso il Centro Servizi One Stop Shop in Via Don Morosini 12, sarà proiettato il film documentario 18 Ius Soli: il diritto di essere italiani (2012) del regista Fred Kuwornu La pellicola affronta e promuove il dibattito legislativo e culturale sul diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia da genitori immigrati. L'entrata è gratuita e con green pass.

Spazio alla musica, domani alle 18, al Circolo cittadino di Latina con la rassegna I Concerti d'autunno, organizzata dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica. Protagonista del quinto appuntamento sarà il Trio Eidos, giovanissima formazione nata nel 2020 dall'incontro tra il violinista Ivos Margoni, il violoncellista Stefano Bruno e la pianista Giulia Loperfido. Il programma scelto per la serata spazia fra Ottocento e la musica dei nostri giorni. Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto under 26, è di 7 euro. I biglietti dovranno essere prenotati scrivendo a info@campusmusica.it o su whatspp al 329.7540544 (fino alle 13 del giorno di concerto).

Al Teatro Fellini di Pontinia torna la stagione di prosa: domenica alle ore 18 andrà in scena Don't Tell, anteprima ad invito, della compagnia Latitudine Teatro. Lo spettacolo, ideato e diretto da Stefano Furlan, racconta la storia del popolo ebreo a partire dalla tragedia dell'Olocausto fino alla questione palestinese. Un percorso di riflessione artistica ed attoriale sulla dolorosa trasformazione del ruolo di vittima e sulle possibilità di rifiutare le vesti di carnefice. Il costo del biglietto è di 10 euro. Per informazioni: www.fellinipontinia.it A Priverno, invece, sono in programma quattro giornate dedicate al teatro amatoriale: si conclude così la programmazione di Teatro Aperto, l'iniziativa ideata e diretta da Matutateatro e finanziata dalla Regione Lazio. Si comincia stasera, alle 21, con lo spettacolo Pinocchio. Fiaba nera della compagnia Neurone Specchio. Domani, stessa ora, sarà la volta di Questo corpo. Voci di donne, uno spettacolo della compagnia Diritto&Rovescio. Un viaggio attraverso le donne e il loro corpo, passando dal dramma allo humour, tra parole, versi e note. La commedia dialettale Fb_Forever(e) di Anna Maria Scampone andrà in scena sabato alle 21, interpretata dal gruppo teatrale Purpurin di Priverno. Chiude la rassegna, domenica alle ore 18, lo spettacolo La legge è uguale per tutti. Se le sapeva n'è faceva di Alba Marteddu, con la regia di Rosella Tacconi, e gli interpreti della compagnia Giù la maschera al suo debutto a Priverno. Prenotazione obbligatoria al 3286115020. Biglietto 5 euro.

Serena Nogarotto

