Ormai è cosa nota: uno dei settori più colpiti da questa pandemia è la cultura. Tantissimi gli operatori dello spettacolo, non solo gli artisti, ad essere rimasti senza lavoro per lungo tempo. E allora la Uil di Latina ha analizzato alcuni dati che riguardano i luoghi della cultura in provincia di Latina e le perdite sono notevoli. Ovvio che c'è sempre qualche eccezione.

Nell'analisi della Uil si specifica come nel 2019 i visitatori di musei, mausolei ed aree archeologiche della provincia di Latina erano stati oltre 136mila, nel 2020 sono stati quasi la metà, poco più di 82mila. 53mila presenze in meno dunque, che tradotto in incassi significa oltre 100mila euro in meno. Nella provincia di Latina il Ministero della cultura ha censito 9 aree di interesse, di cui sei gratuite e tre a pagamento. «Il calo tra il 2019 e il 2020 è stato drastico in tutti i siti - spiega Luigi Garullo, segretario generale della Uil di Latina - Escludendo l'Abbazia di Fossanova di Priverno, che da un anno all'altro ha riscontrato una flessione di circa mille visitatori, tutte le altre aree archeologiche hanno evidenziato una notevole diminuzione di turisti: il Museo Archeologico nazionale di Sperlonga ha perso circa 29mila ospiti (da 44.823 a 15.725), il Comprensorio archeologico di Antiquarium di Minturno, diecimila (da 13.160 a 3.285). Dal dossier emerge poi l'azzeramento delle visite nell'area archeologica della villa di Domiziano, a Sabaudia. Il Mausoleo di Lucio Munazio di Gaeta da 3.757 visitatori del 2019 è passato ai 99 accessi del 2020, facendo riscontrare una flessione di 3.658 unità. L'area archeologica della Tomba di Cicerone di Formia ha chiuso lo scorso anno con 215 visite, nel periodo pre pandemia erano state 2.185. La Cappella dell'Annunziata di Cori nel 2020 ha avuto 743 visite contro le 2.018 dell'anno precedente, il museo archeologico di Formia ha registrato 2.461 ingressi in meno (da 2.919 a 458), mentre il Ponte Real Ferdinando sul Garigliano a Minturno da oltre mille turisti è sceso a 290».

Nelle aree a pagamento, la flessione si è tradotta in 103mila euro in meno di incassi. C'è ovviamente qualche eccezione: Ninfa, seppure con un'apertura ritardata di due mesi rispetto al solito, ha registrato gli stessi identici visitatori rispetto al periodo pre pandemia. Vero anche che il confronto non è equo essendo il Giardino dei Caetani, recensito sulle riviste di tutto il mondo e avendo avuto ospiti, quest'anno, Fedez e la Ferragni, o essere stato il set della pubblicità che Matteo Garrone ha realizzato per Dior. Le prime date, subito dopo la riapertura sono andare completamente sold out in poche ore.

