Domenica 26 Settembre 2021, 05:03

Un nuovo servizio di controllo del territorio è stato effettuato venerdì sera nel capoluogo dai poliziotti della squadra volante insieme ai colleghi della polizia stradale e del reparto Prevenzione crimine del Lazio. L'attenzione ancora una volta si è concentrata sulle vie della movida, senza però trascurare le aree più periferiche della città. Il servizio messo in campo dalla questura ha consentito di fermare e identificare oltre 100 persone e di controllare più di 50 veicoli in circolazione. Il bilancio finale dell'attività di controllo conta diverse sanzioni per violazioni al codice della strada elevate anche a carico di giovani conducenti di minicar. In una circostanza in particolare, oltre a una multa di circa 2mila euro, i poliziotti hanno applicato anche la sanzione accessoria del fermo del veicolo perché circolava nonostante una sospensione a causa di una precedente violazione accertata dalla polizia stradale. Altri due giovani proprietari di minicar sono stati invece multati perché le vetture erano prive della revisione. Tra le violazioni accertate e contestate dagli agenti agli automobilisti, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il trasporto di un passeggero non consentito e la mancanza di dispositivi di equipaggiamento, quali lo specchietto laterale. Infine, nei confronti di 12 conducenti sono stati eseguiti alcol test.

La.Pe.