4 Marzo 2021

APRILIA

Fermare il sito di stoccaggio di frazione secca a La Cogna e aiutare il commissario ad acta nella scelta dei luoghi alternativi dove insediarlo. A chiederlo è il segretario provinciale del Pd di Latina, Claudio Moscardelli, secondo il quale, «dopo il no della Regione all'apertura di una nuova discarica a Borgo Montello, ora occorre chiudere la partita su La Cogna. È inaccettabile infatti un piano che preveda, in cambio della bonifica, lo stoccaggio dei rifiuti, con annessa la proposta di apertura di nuovi invasi per accoglierne ulteriori da e fuori Ato; i fondi per la bonifica ci sono e bisogna attivarsi per approfittare di questa opportunità. Aprilia va esclusa dai siti disponibili per lo stoccaggio della frazione secca, ma i sindaci si devono fare carico delle proprie responsabilità, così come il lavoro istruttorio della Provincia va messo a disposizione del commissario ad acta». Moscardelli lancia una stoccata all'amministrazione, ricordando che «per la caratterizzazione del sito di La Cogna la Regione aveva finanziato il piano delle indagini, ma il Comune ha scelto di affidare al privato la sua redazione, pur sapendo che dietro si celasse l'insidia della riproposizione del progetto di discarica. L'ente competente per la bonifica resta il Comune, che deve assicurare quindi lo smaltimento di circa 97mila metri cubi di rifiuti». Per il segretario Dem, «la nomina del Commissario ad acta non impedisce a sindaci e forze politiche di dare il loro contributo per arrivare alle scelte che servono. In questo caso poi trattandosi di sito di stoccaggio della frazione secca è davvero blanda la scelta da fare».

An. Ap.

