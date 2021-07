Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Oggi è il giorno degli interrogatori davanti al giudice Giuseppe Cario per i due arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul concorso truccato alla Asl di Latina. Claudio Rainone sarà ascoltato alle 9,30 mentre l'interrogatorio di Claudio Moscardelli è fissato alle 10,30 in tribunale. E' possibile che i due indagati, difesi rispettivamente dagli avvocati Stefano Mancini e Renato Archidiacono, decidano di avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto i legali stanno lavorando al ricorso che sarà depositato probabilmente venerdì al tribunale del Riesame per chiedere l'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari firmata proprio dal giudice Cario.

Intanto la Procura ha depositato nuova documentazione nell'ambito del procedimento. Si tratta di una considerevole mole di atti che comprendono alcuni interrogatori effettuati recentemente ad alcuni dipendenti della Asl informati sui fatti. C'è anche un'informativa che raccoglie una serie di elementi di prova per dimostrare i favori effettuati nei confronti di alcuni candidati per facilitare il superamento del concorso come assistente amministrativo. In particolare sono state depositate delle relazioni tecniche con le analisi sui telefonini e sulle chat più compromettenti che dimostrano la comunicazione delle domande d'esame prima della prova orale.

C'è attesa anche per il deposito delle motivazioni del tribunale del Riesame relative alla prima ordinanza di maggio, quando esplose il caso delle raccomandazioni alla Asl pontina. Il sistema delle raccomandazioni ruota soprattutto intorno a due casi noti, quelli dell'ormai ex presidente del consiglio comunale di Minturno, Giuseppe Tomao, e del figlio dell'attuale presidente del consiglio comunale di Gaeta, Pina Rosato, anche se ci sono diversi altri casi al vaglio degli investigatori. L'elenco dei favori è piuttosto lungo, c'è anche un consigliere comunale di Pontinia che sollecita l'intervento di Moscardelli che a sua volta coinvolge Rainone. Il consigliere ha partecipato al concorso da 70 posti, ma è stato nel frattempo anche assunto a chiamata diretta per un incarico temporaneo. C'è anche il caso di un dirigente medico di chirurgia che coordina un tavolo di approfondimento sul Covid e nel frattempo chiede a Moscardelli di trasformare la sua assunzione in un incarico a tempo indeterminato.

Marco Cusumano

